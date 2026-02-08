Nice - Monaco : Diffusion TV et en clair, streaming et compos probables

C'est un Derby de la Côte d'Azur à l'atmosphère particulièrement lourde qui s'annonce ce dimanche (15h00) à l'Allianz Riviera. Loin des sommets du classement, l'OGC Nice (13e) et l'AS Monaco (10e) s'affrontent dans un duel de malades convalescents, cherchant désespérément un remède à une saison chaotique. Les deux rivaux partagent un triste bilan récent : aucune équipe n'a perdu plus de matchs de Ligue 1 que Monaco et Nice (7 chacun) lors des 10 dernières journées. Pour les Aiglons, qui n'ont toujours pas gagné à domicile en 2026, ce match est une question d'honneur et de survie pour s'éloigner de la zone rouge. Claude Puel, revenu sur le banc niçois fin décembre, joue gros face à son ancien club, d'autant que l'histoire ne joue pas en sa faveur : le technicien affiche un taux de victoire de seulement 25% contre Monaco en Ligue 1, son pire ratio contre un adversaire affronté plus de deux fois.

Pronostic Nice - Monaco : Derby incertain ce dimanche

Monaco : Le paradoxe d'une équipe à deux visages

De son côté, l'AS Monaco débarque sur la Promenade des Anglais avec le moral en montagnes russes. Capables du meilleur comme lors de la claque infligée à Rennes (4-0) ou du nul héroïque contre la Juventus, les hommes de Sébastien Pocognoli restent fragiles, comme en témoigne leur élimination en Coupe de France à Strasbourg. Le problème majeur des Monégasques réside dans leur incapacité à voyager : ils n'ont pas marqué lors de leurs trois derniers déplacements en championnat et pourraient enchaîner un quatrième match sans but à l'extérieur pour la première fois depuis 2010. Pourtant, l'intensité est là, Monaco affichant le deuxième pressing le plus intense du championnat (PPDA de 9.2), juste derrière le PSG. L'enjeu pour le club du Rocher est de briser cette stérilité offensive loin de ses bases pour espérer encore accrocher un wagon européen qui s'éloigne dangereusement.

L'Allianz Riviera, forteresse friable cherche solidité

Pour l'OGC Nice, l'urgence est de transformer l'Allianz Riviera en citadelle imprenable, ce qui est loin d'être le cas actuellement. Les Niçois n'ont remporté aucun de leurs quatre derniers matchs à domicile en Ligue 1 (2 défaites, 2 nuls), leur pire série depuis le printemps 2023. Le jeu prôné par Puel peine à se mettre en place, et l'équipe souffre d'une irrégularité chronique. Cependant, le Gym a une statistique pour se rassurer : il a marqué lors de 15 de ses 17 derniers matchs de Ligue 1 contre Monaco, preuve que l'attaque azuréenne sait trouver la faille dans ce derby. Avec un groupe qui veut se racheter après un début d'année mitigé (malgré trois matchs avec des points sur quatre), Nice doit impérativement s'imposer pour ne pas voir son rival historique prendre le large et pour valider le travail de restructuration en cours.

Le facteur X : Aleksandr Golovin, le bourreau des Aiglons

Au-delà des considérations tactiques, ce match pourrait se jouer sur le talent individuel, et Monaco possède une arme fatale nommée Aleksandr Golovin. Le meneur de jeu russe adore briller contre le voisin niçois : il a inscrit cinq buts contre le Gym en Ligue 1, son total le plus élevé contre un même adversaire. Seule la légende Delio Onnis a fait mieux dans l'histoire du derby. Si Monaco parvient à le mettre dans de bonnes dispositions, malgré les absences offensives, il pourrait être la clé pour déverrouiller une défense niçoise souvent prise à défaut. Entre la volonté de Nice de ne pas subir la loi du voisin deux fois dans la même saison pour la première fois depuis 2019 et la nécessité pour Monaco de confirmer son renouveau défensif (deux clean sheets de suite, une première cette saison), ce derby promet d'être une bataille tactique et nerveuse intense.

Horaire et lieu du match Nice - Monaco

Ligue 1 - Ligue 1 Allianz Riviera

Infos des équipes et effectifs

Infos sur l'équipe de Nice

Pour le derby face à Monaco ce dimanche (15h), l’OGC Nice se présente avec un effectif amoindri. Claude Puel a convoqué un groupe de 21 joueurs, marqué par plusieurs absences importantes. Antoine Mendy est forfait sans précision officielle, tandis que Kevin Carlos, Moïse Bombito, Melvin Bard, Youssouf Ndayishimiye et Mohamed Abdelmonem sont indisponibles sur blessure.

Les incertitudes restent nombreuses côté niçois. Déjà absents en Coupe de France contre Montpellier, Hicham Boudaoui (dos) et Kevin Carlos (cheville) demeurent très incertains, ce dernier devant encore passer une évaluation de dernière minute. Mohamed-Ali Cho, touché aux ischios face à Brest, est également incertain, tout comme Tiago Gouveia, annoncé de retour dans le groupe mais dont l’état physique reste à surveiller à l’approche du coup d’envoi.

Infos sur l'équipe de Monaco

À l’approche du derby azuréen face à Nice, l’AS Monaco avance avec un effectif encore largement diminué. Sébastien Pocognoli pourrait néanmoins enregistrer un renfort important : Wout Faes est proche d’un retour. Touché à la cheville gauche fin janvier contre Le Havre, le défenseur central a repris l’entraînement collectif à pleine intensité et sa présence dans le groupe est désormais envisageable, une décision devant être prise après la dernière séance.

En revanche, l’ASM devra encore composer sans Ansu Fati, insuffisamment remis d’un coup au mollet reçu contre Rennes, et sans Christian Mawissa, qui n’a pas repris à 100 %. L’infirmerie reste bien garnie avec les absences confirmées de Takumi Minamino (genou), Mohammed Salisu (genou) et Paul Pogba (mollet). Enfin, Eric Dier, Pape Cabral et Lukas Hradecky demeurent incertains, ce qui complique un peu plus la gestion de l’effectif avant un rendez-vous clé dans la course à l’Europe face à l’OGC Nice.

