Nice - Marseille : Diffusion TV et en clair, streaming et compos probables

Un choc électrique est à suivre entre Nice et Marseille ce dimanche pour la 19e journée de Ligue 1. Les dernières infos ici.

La 19ᵉ journée de Ligue 1 nous réserve un choc attendu : l'OGC Nice accueille l'Olympique de Marseille ce dimanche 26 janvier. Ce duel, qui sera le dernier match de la journée, s’annonce capital pour les deux équipes dans leur quête respective d’Europe. D'un côté, les Niçois doivent se racheter après une série de contre-performances, et de l’autre, les Marseillais cherchent à maintenir leur avance sur le peloton.

Un rendez-vous crucial pour Nice et Marseille

Pour l’OGC Nice, cinquième au classement avec 30 points, ce match est une occasion idéale pour relancer une dynamique positive devant leur public. Les hommes de Franck Haise, défaits en Ligue Europa face à Elfsborg (1-0), ont également concédé une défaite face à Lille en championnat (2-1) le week-end dernier. La pression monte sur les Aiglons, qui devront se ressaisir pour rester dans la course aux places européennes.

Côté marseillais, les ambitions sont tout aussi élevées. Bien que distancé dans la course au titre, le club basé dans les Bouches-du-Rhône, deuxième au classement avec 37 points, reste en bonne position pour viser une qualification européenne directe. Après un match nul décevant contre Strasbourg (1-1) lors de la précédente journée et une élimination en Coupe de France contre Lille (1-1, t.a.b 3-4), les joueurs de Roberto De Zerbi espèrent marquer leur retour en force.

Une bataille décisive pour l'Europe

Avec des enjeux importants pour les deux camps, ce choc s’annonce intense. Que ce soit pour se relancer ou pour consolider une position privilégiée au classement, Niçois et Marseillais auront à cœur de livrer un match captivant. Faut-il rappeler qu’au match aller, l’Olympique de Marseille avait pris le dessus en s’imposant 2-0 en septembre dernier.

Horaire et lieu du match

Nice - Marseille

19e journée de Ligue 1

Lieu : Allianz Riviera

A 20h45, heure française

Les compos probables du match Nice - Marseille

Nice : Bulka - Bombito, Ndayishimiye, Dante - Clauss, Boudaoui, Ndombele, Abdi - Cho, Laborde, Guessand

Marseille : Rulli - Murillo, Balerdi, Cornelius - Luis Henrique, Rongier, Hojbjerg, Merlin - Greenwood, Maupay, Rabiot

Sur quelle chaîne suivre le match Nice - Marseille ?

La rencontre entre l’OGC Nice et l’Olympique de Marseille sera à suivre ce dimanche 26 janvier 2025 à partir de 20h45 sur la plateforme DAZN. Il vous sera aussi possible de se connecter à ce service et de regarder en streaming via MyCanal ou Amazon Prime. Si vous êtes muni d’un VPN, il vous est possible de visionner le match gratuitement sur la chaîne YouTube brésilienne CazéTV.