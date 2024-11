Nice - Lille : Diffusion TV et en clair, streaming et compos probables

L’OGC Nice est aux prises avec Lille, dimanche, pour le compte de la 11e journée de Ligue 1. Les dernières infos ici.

La onzième journée de Ligue 1 se poursuit ce dimanche. En attendant la clôture entre Angers et le Paris Saint-Germain dans la soirée du dimanche, l’OGC Nice accordera son hospitalité au LOSC plus tôt dans l’après-midi à l’Allianz Riviera.

Nice-LOSC, un choc électrique des Européens

Sorti d’un match nul difficile en Ligue Europa contre Twente (2-2), l’OGC Nice revient en Championnat pour tenter de clore la semaine par une belle victoire avant la pause. Depuis leur écrasante victoire contre l’AS Saint-Etienne (8-0), le 20 septembre, les hommes encadrés par Franck Haise n’ont plus perdu un match en Ligue 1. Auteur de deux succès consécutifs lors de ses dernières sorties en Championnat, Nice (5e, 16 points) veut enchaîner avec une troisième victoire et mettre la pression au podium.

De l’autre côté, le LOSC veut finir sur une bonne note après un nul contre la Juventus (1-1) en Ligue des champions où il impressionne en ce début de saison. Invaincus en Championnat de France depuis la défaite à Saint-Etienne (1-0) le 13 septembre dernier, les hommes de Bruno Genesio veulent se relancer à Nice après le match nul contre l’Olympique Lyonnais (1-1) lors de la récente journée de Ligue 1. Quatrièmes de Ligue 1 avec 18 points au compteur, les Dogues, en cas de victoire, retrouveront le podium, profitant de la défaite de l’OM face à Auxerre (1-3, vendredi.

Horaire et lieu du match

Nice - Lille

11e journée de Ligue 1

Lieu : Allianz Riviera

A 15h française

Les compos probables du match Nice - Lille

Nice : Bulka - Bombito, Ndayishimiye, Dante - Clauss, Rosario, Ndombele, Abdi - Guessand, Cho, Boga

Lille : Chevalier - Mandi, Diakité, Alexsandro, Bakker - Bouaddi, André - Zhegrova, Gomes, Sahraoui - David

Sur quelle chaîne suivre le match Nice - Lille ?

La rencontre entre l’OGC Nice et le LOSC sera à suivre ce dimanche 10 novembre 2024 à partir de 15h sur la plateforme DAZN. Il vous sera aussi possible de se connecter à ce service et de regarder en streaming via MyCanal ou Amazon Prime.