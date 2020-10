Nice-Lille (1-1) - Les Aiglons freinent le Losc

Dans un match globalement pauvre en occasions, Nice et Lille n'ont pu se départager et se quittent finalement dos à dos (1-1).

Dans une rencontre disputée sous des trombes d'eau sur la côte d'Azur, Nice et ne sont pas parvenus à se départager ce dimanche après-midi.

Un match qui promet beaucoup sur le papier, entre d'ambitieux Aiglons et des Lillois qui ont l'opportunité de récupérer la première place aux dépens du PSG. Pourtant, la rencontre va longtemps peiner à trouver son rythme.

La première opportunité est niçoise, avec une tête de Morgan Schneiderlin sur corner, bien sortie par Mike Maignan. Nice tente à plusieurs reprises de mettre la pression sur les visiteurs, mais la rencontre reste globalement fermée jusqu'à la pause. Tout juste Stanley a-t-il une occasion de la tête sur un nouveau coup de pied de coin.

Il faut donc attendre le deuxième acte pour voir le match s'emballer. Lancé plein axe par Claude-Maurice, Kasper Dolberg s'en va ouvrir le score d'un petit piqué pour lancer les hostilités (1-0, 50e).

Invaincu cette saison, Lille se retrouve mené au score pour la toute première fois. Alors les Dogues s'en remettent à leur homme providentiel : Burak Yilmaz. Sollicité par Araujo sur la gauche de la surface, le Turc s'offre un enchaînement contrôle de la poitrine, demi-volée de toute beauté pour éviter aux siens de gamberger (1-1, 58e).

Indécise, l'opposition retombe alors dans un faux rythme, entre deux équipes qui ont joué en cours de semaine à l'extérieur sur la scène européenne. Et malgré les entrées notamment de Gouiri et Reine-Adelaïde - son premier match avec l'OGCN - d'un côté ou Jonathan David et Yazici de l'autre, plus rien ne sera marqué.

Nice aura tout de même essayé dans les derniers instants, mais Thuram n'a pas cadré sa tête avant que Gouiri ne percute Maignan, sorti à son encontre. Avec ce point, Lille revient à hauteur du PSG, mais rester derrière le club de la capitale à la différence de buts. Nice 5e, à un petit point du podium.