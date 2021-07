Nice - Le premier gros coup de gueule de Christophe Galtier

Nice s'est incliné face à l'Union Berlin en match amical (2-0), samedi soir. Un troisième revers en cinq matches, celui de trop pour l'entraîneur.

Champion de France avec le LOSC la saison dernière, Christophe Galtier a fait le choix de changer d'air cet été. Attendu à l'étranger ou du côté de l'Olympique Lyonnais, le technicien français a finalement rejoint l'ambitieux projet de l'OGC Nice. Un choix qui peut surprendre, mais mûrement réfléchi par le principal intéressé.

Chez les Aiglons, Christophe Galtier dispose d'une équipe aussi jeune que talentueuse, qui n'attend que de progresser sous ses ordres. Actif sur le marché des transferts, l'OGC Nice a des ambitions et entend bien viser les places européennes la saison prochaine. Oui mais voilà, pour l'heure, les débuts sont particulièrement laborieux...

Défait par l'Union Berlin samedi soir (0-2), Nice a signé un troisième revers en cinq matches amicaux. Celui de trop pour Christophe Galtier, qui a poussé un premier coup de gueule depuis son arrivée sur la côte d'Azur. Le technicien français a fustigé le niveau de son équipe, jugé insuffisant pour espérer mieux à l'heure actuelle.

"Un problème de niveau, de valeur individuelle"

"On fait avec les forces disponibles en ce moment mais on souffre. Il faut qu’on se remplisse physiquement mais on peut souffrir parce que l’adversaire en ce moment est meilleur que nous, et tous les adversaires sont meilleurs que nous. Il faut simplement avoir de la personnalité, ne pas subir les événements, montrer plus de caractère y mettre plus d’intensité même si c’est plus difficile parce qu’on a un groupe plus que jeune", a pesté l'entraîneur, au micro des médias du club à l’issue de la rencontre.

"Evidemment qu’il y a un problème de niveau, de valeur individuelle et de niveau d’équipe. Ça se ressent automatiquement face à une équipe comme l’Union Berlin qui a fini septième la saison dernière. On a vite vu la différence, même s’il y a eu quand même des choses intéressantes. On prend un deuxième but sur coup de pied arrêté comme contre Kiev, on a corrigé ça en vidéo. On a travaillé sur le terrain mais on renouvelle les mêmes erreurs. C’est une phase d’apprentissage, il faut qu’on apprenne rapidement parce que la compétition c’est autre chose" , s'est ensuite inquiété Christophe Galtier, qui pourra prochainement s'appuyer sur une nouvelle recrue : Mario Lemina.