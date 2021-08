Nice, Galtier dézingue Létang : "Il aurait dû consulter un bon ORL"

L'ancien entraîneur du LOSC n'appréhende pas ses retrouvailles avec son ancien club et a lâché une petite pique à son ancien président.

Champion de France avec Lille la saison dernière, Christophe Galtier a décidé de quitter le club nordiste cet été pour rejoindre l'OGC Nice. Le meilleur entraîneur de Ligue 1 en 2020-2021 ne voulait pas poursuivre l'aventure chez les Dogues et avait confié avoir terminé la saison tout en sachant qu'il quitterait le club, une fois que Gérard Lopez avait été contraint de plier bagages en cours de saison, remplacé par Olivier Létang.

Hasard du calendrier, dès la deuxième journée, Christophe Galtier va retrouver son ancien club qu'il a mené à la victoire l'an dernier. Si les supporters vont très probablement réserver un très bel accueil à l'ancien entraîneur des Dogues et que ses anciens joueurs seront contents de recroiser sa route, ce ne sera probablement pas le cas des dirigeants lillois. À commencer par Olivier Létang. Et cela tombe bien, Christophe Galtier non plus ne semble pas prêt de le recroiser.

En conférence de presse, Christophe Galtier a insisté sur le fait qu'il n'aurait pas d'émotion particulière à retourner à Lille, envoyant au passage une pique à Olivier Létang : "Pas du tout. Je serai très froid, très dans la compétition. Ils le seront en face. Je serai à la fois très froid, très déterminé. On va faire en sorte d'amener l'équipe à un degré de motivation extrême. Olivier Létang a redit cette semaine que je ne l'avais jamais averti de mon départ avant le 25 mai ? Je lui répond qu'il aurait dû consulter un bon ORL".

"Il peut y avoir la sensation d'être face à un miroir"

"Ce sont des retrouvailles très rapides, mais c'est avant tout l'OGC Nice qui se déplace chez le champion de France. Le côté affectif ou ce qui s'est passé la saison dernière, c'est déjà bien de côté. J'en ai déjà parlé très précisément avec mon groupe il y a 48 heures, ce n'est pas mon match. C'est notre équipe qui va affronter le champion de France en titre. Et affronter le champion de France, ça demande beaucoup d'investissement et d'énergie", a ajouté l'entraîneur de Nice.

Christophe Galtier connaît bien son ancienne équipe et a analysé les légers changements opérés par son successeur : "Est-ce que j'ai constaté de nombreux changements à Lille ? En termes de joueurs non. Je suis très heureux que Jocelyn Gourvennec soit à la tête de cette équipe, content pour lui et pour le club. J'ai lu ses déclarations et le fait qu'il s'appuyait sur ce qui a été fait pendant trois saisons. Il y a donc peu de changements. Mais il y en a. Lesquels ? Je ne vous le dirai pas".

"Ce que nous avons pu observer, c'est que cela ressemble à ce qu'on pouvait observer les saisons précédentes. Mais une fois qu'on a dit ça, ça veut dire que c'est une équipe qui est prête, très alignée sur un plan tactique et physique. Tous les réglages sont là, tout est bien en place. Mes anciens joueurs savent-ils à quoi s'attendre ? Je travaille avec mes joueurs, pas avec mes anciens joueurs. Ils savent très précisément ce que j'attends d'eux, ce qu'on a mis en place toute la semaine. Est-ce qu'il peut y avoir des surprises ? Je ne suis pas adepte des surprises. Il peut y avoir la sensation d'être face à un miroir", a conclu Galtier.