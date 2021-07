Gourvennec : "Assure la continuité de Galtier"

Jocelyn Gourvennec, le nouveau coach du LOSC, a fait part des objectifs qu’il s’est fixé avec les Dogues.

Contre toute attente, Jocelyn Gourvennec a été nommé au début de ce mois en tant qu’entraineur du LOSC. Un choix qui a été beaucoup commenté, certains osant même supposer qu’il n’était pas suffisamment taillé pour ce rôle.

Le technicien breton n’a que faire de ces dires extérieurs. Il ne se laisse pas déstabiliser, car il croit en ses compétences et en son travail. Et il est ultra-motivé pour maintenir la formation nordiste au sommet.

« Le job n'est pas facile, mais aucun job n'est facile. C'est un challenge hyper relevé car le travail de Christophe et de son staff a été remarquable. Mon job, c'est de poursuivre, a-t-il déclaré dans un entretien à L’Equipe. Les joueurs ont leurs habitudes de travail, de jeu. Il ne convient pas de tout révolutionner. J'essaye d'être précis, de rappeler les fondamentaux qui ont fait la force de cette équipe. Il y a un staff avec une énorme compétence. Je suis là pour organiser tout cela. Les joueurs ont gagné, il faut l'avoir à l'esprit, il faut les mettre dans les meilleures conditions pour qu'ils conservent leurs exigences et leurs repères de jeu. C'est un autre travail pour moi, ça me plaît. »

L'article continue ci-dessous

Gourvennec a tenu à insister sur ce que son prédécesseur a fait de bien et il se voit très bien poursuivre sur la même lancée : « Je pense que l'envie du président était d'assurer une continuité après le travail de Christophe Galtier. Et j'ai la capacité de l'assurer par rapport aux idées de jeu du LOSC. »

« Les critiques, je les entends depuis que j’ai 8 ans »

Et pour ce qui est du scepticisme que sa nomination a provoqué et génère toujours, l’ex-coach de Bordeaux a indiqué : « J'ai l'habitude de ce genre de commentaires. Depuis que j'ai 8 ans, j'entends ça, j'entends que je n'y arriverai pas. J'ai 49 ans. J'ai toujours pris ces remarques comme des challenges à relever. Si j'avais été affecté, je n'aurais jamais fait de carrière de joueur et je ne serais jamais devenu entraîneur. Pour revenir à ce qui a pu se dire sur mon arrivée, je n'ai rien lu, je ne vais pas sur les réseaux. »

Enfin, Gourvennec a réagi aux propos tenus récemment par Peter Bosz, son homologue de Lyon, qui a confié que ce qui compte avant tout pour un entraineur c’est d’avoir une philosophie de jeu. « Oui, il a raison, a-t-il martelé. C'est important d'avoir les idées claires et de pouvoir les expliquer au groupe. Car, parfois, il y a un décalage entre ce que l'entraîneur dit et ce qui se passe sur le terrain. S'il suffisait de dire les choses, ce serait trop simple. Il faut que la vision colle au groupe. Tous les entraîneurs du monde voudraient jouer comme Guardiola. Mais, après, tu dois tenir compte de la qualité technique de ton effectif, de sa compréhension tactique ».