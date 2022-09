Nice-Cologne : Lucien Favre prend la défense de ses supporters

L'entraîneur de l'OGC Nice a réagi aux violences qui ont eu lieu jeudi à l'Allianz Riviera avant le match opposant Nice à Cologne.

L'OGC Nice a été tenu en échec ce jeudi soir par Cologne lors de la première journée de Conférence League. Mais ce n'est pas ce que l'on retiendra de la soirée concernant cette affiche. En effet, ce match n'aurait pu ne jamais avoir lieu après les incidents ayant eu lieu en avant match. Les supporters des deux équipes se sont affrontés dans le stade, provoquant des bagarres.

"J'étais favorable pour jouer"

Plusieurs supporters ont été blessé, dont deux très gravement, ce qui a entraîné le report de la rencontre d'une heure. Après un appel au calme des deux capitaines, la rencontre entre l'OGC Nice et Cologne a finalement eu lieu à la demande de l'UEFA. Après la rencontre, en conférence de presse, Lucien Favre a réagi à ces incidents, refusant d'incriminer ses supporters.

Nice - Cologne reporté à cause d'une bagarre au stade

"C'est décevant, rageant de voir ça. ça ne devrait pas exister. En plus, il y a eu une personne qui s'est gravement blessée je crois. C'est incroyable. Je n'ai jamais vu ça. On n'était pas sûr de jouer. Mais je pense qu'il fallait faire ce match. J'étais favorable à jouer. On était content de jouer ce match pour la simple et bonne raison qu'il n'y a pas de date possible après", a expliqué l'entraîneur de Nice.

"Nos supporters n'ont rien à se reprocher"

Mais oui, on a été surpris de ce qui s'est passé. C'est très rare de voir ça. Il y a eu des discussions. Moi j’étais favorable au fait de jouer, parce qu’après il n’y a plus de date. On était un peu surpris, c’est rare de voir ça. On pouvait le jouer, finalement on était content de jouer, pour la simple et bonne raison que c’est impossible de le jouer à une autre date", a ajouté Lucien Favre.

OGC Nice : Sofiane Diop justifie son choix

Le Suisse espère que Nice ne sera pas sanctionné par un huis clos : "Il y avait des supporteurs du PSG ? On m'en a parlé. Je ne connais pas assez ce qui se passe pour en parler clairement. Mais ce n'est pas possible de voir de telles choses. Nos supporters n'ont rien à se reprocher. Je ne crains pas de suspension de stade. Ce serait trop injuste".

"Les incidents ont apporté un supplément d'âme ? Non, ça n’a rien à voir. Ils ont fait deux échauffements au lieu d’un, deux fois 35 minutes avant le match, chapeau. Après ce n’est pas un supplément d’âme, c’est l’équipe qui a montré du jeu. On a joué au foot, on s’est créé pas mal d’occasions. J’étais content du match", a conclu Lucien Favre.