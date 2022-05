Nice : Christophe Galtier répond aux rumeurs de départ

La défaite de l'OGC Nice en finale de la Coupe de France face à Nantes, samedi dernier, a été le point d'orgue de la fin de saison décevante des Aiglons. Longtemps candidat à une place sur le podium, l'OGC Nice est rentré dans le rang et a perdu de sa superbe lors des deux derniers mois. Si les Aiglons peuvent encore prétendre à une qualification pour une Coupe d'Europe la saison prochaine, ils ont eu un nouveau caillou dans leur chaussure ce week-end avec la croissance de rumeurs autour de l'avenir de Christophe Galtier.

"Pourquoi je ne serai pas l'entraîneur de Nice l'an prochain ?"

L'entraîneur, champion de France avec Lille l'an dernier, songerait fortement à claquer la porte en fin de saison. Ce dernier a répondu à ces rumeurs avant la rencontre face à l'AS Saint-Etienne, en conférence de presse : "On n'est pas à l'heure d'un bilan. Evidemment qu'il y a une très grande déception chez tout le monde, chez mes joueurs, le staff, la direction, les médias locaux et nos supporters. Ca faisait plus d'une vingtaine d'années que le club attendait ça. On sait qu'il y allait avoir un gagnant et un perdant. On ouvre le débat sur la saison d'après mais il reste trois matchs, on est loin d'ouvrir la saison d'après. Evidemment, on est passé à côté de la finale".

Saint-Etienne : Dupraz concentré sur la fin de saison

"Aujourd'hui, il y a ces débats que je suis à distance. Est-ce que je serai l'entraîneur de l'OGCN la saison prochaine. Pourquoi je ne le serai pas ? On n'en pas dans le monde des bisounours. On est arrivé en finale et patatra... C'est le lot de tous les clubs et de toutes les saisons. Il y a des désaccords partout. Il y a débat sur l'avenir de l'entraîneur à Nantes alors qu'ils viennent de gagner la Coupe de France. Je suis convaincu que même si on avait gagné la Coupe de France, il y aurait eu des débats sur l'année prochaine. Evidemment qu'il aurait été plus agréable de le faire avec une victoire en Coupe", a ajouté l'entraîneur des Aiglons.

"Il se passe quoi si on est 4e ? On dira que Nice a raté sa saison ?"

Christophe Galtier a réaffirmé que la saison de l'OGC Nice peut encore être réussie : "Julien (Fournier) a sa façon de voir des choses. Pourquoi je ne serai pas entraîneur la saison prochaine ? Parce qu'on a échoué en finale ? On a tous échoué, moi y compris. Le plus grand regret qu'on doit avoir, c'est que nous avons manqué de mordant. On est engagé sur deux compétitions, on a vraiment raté ce dernier match, mais il y a le championnat. On a 60 points, on aura eu 4 jours pour digérer mais on a un match important mercredi qui peut nous replacer à la 5e place. On n'est pas arrivé à travers la Coupe de France, mais on peut se qualifier via le championnat".

Nice : Fournier révèle que les Aiglons ont tenté de recruter Ziyech en 2016

L'article continue ci-dessous

"Je ne me réfugie derrière aucune excuse pour cet échec en finale. Je pensais qu'on allait être plus dangereux et poser plus de problèmes à la défense. Ce que nous devions faire sur le plan offensif, c'était insuffisant pour inquiéter les Nantais. Il se passe quoi si on est 4e ? On dira que Nice a raté sa saison ? On doit maintenir le cap. Il faut analyser avec justesse mais ne pas partir sur un bilan. Le bilan sera fait après Reims. Elle s'est battue pour qualifier l'OGCN pour une Coupe d'Europe", a conclu Christophe Galtier.

Enfin, l'entraîneur de l'OGC Nice a eu un message à l'encontre de ses supporters : "Tout le monde en a beaucoup parlé au retour. Il y a une grande déception de ne pas avoir ramené ce trophée, la déception de notre comportement mais il n'y a jamais rien eu de volontaire chez les joueurs. L'équipe mérite d'être soutenue. De par cette défaite, on dirait qu'on va attendre 30 ans avant d'y retourner. Évidemment, on est conscient d'être passée à côté mais l'équipe mérite d'être soutenue".