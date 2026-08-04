Ni Rodri ni Álvarez : Yamal choisit la recrue idéale pour le Barça

Un rapport espagnol a révélé que Lamine Yamal, la star du Barça, a désigné le transfert qu'il juge le plus important pour son équipe durant la fenêtre estivale, confirmant que sa priorité n'était pas le recrutement du milieu de terrain Rodri ni de l'attaquant Julián Álvarez.

Selon le journal El Nacional, l'ailier du Barça estime que le latéral droit espagnol Pedro Porro, joueur de Tottenham, est l'élément dont l'équipe a le plus besoin, plus que tout autre transfert, après avoir noué avec lui un partenariat remarquable lors de leur participation avec la sélection espagnole à la Coupe du monde.

Le journal a précisé que Lamine Yamal avait été très impressionné par la capacité de Porro à lire ses déplacements sur le terrain, sachant quand progresser sur le couloir droit, quand pénétrer dans l'axe ou reculer pour offrir une option sûre dans la construction de l'attaque, ce qui lui a donné davantage d'espaces et réduit la pression défensive qui pèse sur lui.

Le journal a ajouté que le Barça ne disposait pas actuellement d'un latéral aux mêmes caractéristiques. En effet, malgré la solidité défensive qu'offre Jules Koundé, il n'apporte pas à l'équipe la même continuité offensive, tandis qu'Eric García manque de la vitesse et de la profondeur offensive dont fait preuve Pedro Porro.

Il a signalé que l'entraîneur Hansi Flick apprécie lui aussi l'impact que Porro pourrait avoir dans l'équipe, mais qu'il est conscient de la difficulté de conclure le transfert, d'autant plus que Tottenham ne souhaite pas vendre le joueur et qu'il devrait réclamer une contrepartie financière élevée pour accepter son départ.

El Nacional a conclu son rapport en affirmant que Lamine Yamal est convaincu que le recrutement de Pedro Porro lui offrira un partenaire idéal sur le flanc droit et allégera la surveillance défensive dont il fait l'objet, tout en fournissant à Flick une option offensive supplémentaire. C'est pourquoi il estime que le Barça doit donner la priorité à ce transfert avant de s'activer pour recruter d'autres noms à différents postes.

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