Neymar tombe amoureux d'une star du Real

Neymar, qui évolue à Santos depuis un an, a récemment été invité à donner son avis sur deux joueurs turcs, dont Arda Güler. Selon MD, il a fait l'éloge du milieu de terrain madrilène, qu'il considère comme le meilleur au monde à son poste.

« Arda Güler est un joueur incroyable, doté d'un talent exceptionnel. C'est le meilleur milieu de terrain du monde. »

Güler a débuté la saison en grande forme et s'est alors imposé comme l'un des meilleurs milieux de terrain au monde. Cependant, il a eu du mal à retrouver son niveau ces derniers temps et s'est retrouvé relégué sur le banc ces dernières semaines, Xabi Alonso lui préférant Eduardo Camavinga aux côtés d'Aurélien Tchouaméni et de Jude Bellingham dans son trio du milieu de terrain.

Un départ de Guler du Real Madrid est évoqué.

L'été dernier, Guler était pressenti pour quitter le Real Madrid, mais l'arrivée d'Alonso a changé la donne. Toutefois, sa baisse de régime ces dernières semaines a suscité de nouveaux doutes quant à son avenir, d'autant plus que des clubs comme Liverpool, Arsenal et Manchester United ont tous manifesté leur intérêt pour un éventuel transfert en 2026.

Même s'il n'est pas un titulaire indiscutable actuellement, Guler reste très apprécié d'Alonso et du Real Madrid. Il a assurément le potentiel pour devenir l'un des meilleurs milieux de terrain au monde, mais il lui reste encore du chemin à parcourir pour pouvoir prétendre régulièrement à ce titre aux côtés de joueurs comme Pedri, Jude Bellingham et Vitinha.