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Nino Duit
Traduit par

Neymar surprend Michael Olise, du Bayern Munich, avec un cadeau spécial

Bundesliga
Bayern Munich
M. Olise
Neymar

Michael Olise a été l’homme fort du large succès 7-0 du Bayern Munich contre l’Union Berlin. Il n’est pas seulement rentré chez lui avec le titre d’homme du match et le ballon de la rencontre, mais aussi avec un cadeau particulier de Neymar.

Avec deux souvenirs de ce festival conclu sur un 7-0, Michael Olise pouvait de toute façon s’y attendre. Grâce à son triplé, il a reçu, comme le veut la tradition, le ballon du match. Sa distinction de joueur du match ne faisait pas non plus débat, Olise ayant ajouté à ses trois buts deux passes décisives. 

Mais en traversant la zone mixte, un troisième souvenir, quelque peu surprenant, attendait encore le Français de 25 ans : un maillot de Neymar avec une dédicace personnelle. La superstar brésilienne avait chargé la journaliste Isabela Pagliari de le remettre à Olise lors de sa visite à l’Allianz Arena. 

Le contexte : par le passé, Olise a cité Neymar, aux côtés de Lionel Messi et Zinedine Zidane, parmi ses idoles. Neymar a connu sa meilleure période au FC Barcelone. Désormais, le joueur de 34 ans termine sa carrière dans son club formateur, le FC Santos.

Michael Olise affiche des statistiques exceptionnelles cette saison

Olise est actuellement dans une forme exceptionnelle. Lors du septième match officiel de la saison, contre l’Union, il a déjà été désigné meilleur joueur sur le terrain pour la quatrième fois. Au total, il en est actuellement à onze contributions décisives, soit une toutes les 51 minutes jouées.

« J’adore vraiment jouer avec Michael, et je l’apprécie aussi beaucoup en tant que personne », a salué Harry Kane. « Tout le monde n’a pas l’occasion de voir sa véritable personnalité, mais c’est quelqu’un de formidable. Il est complètement différent de l’image qu’il renvoie aux gens de l’extérieur. » Olise est réputé très peu enclin à parler aux médias. Après son récital contre l’Union, il a refusé une interview à Sky. « C’est pour ça que je suis là », a lancé en souriant son représentant et ami Jamal Musiala.

Le directeur sportif Max Eberl a de son côté plaidé pour qu’Olise soit pris en compte dans l’élection du meilleur joueur du monde. « Pour moi, Michael Olise est aussi l’un des candidats au Ballon d’Or. C’est l’un des meilleurs joueurs du monde », a déclaré Eberl. Outre Kane, Lamine Yamal, Kylian Mbappe et Rodri font également figure de favoris.

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