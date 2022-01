Neymar revient sur son retour avorté au Barça

L'affection du Brésilien pour la ville et le club catalan n'est pas un secret, et il semblait qu'un retour au Camp Nou était prévu à l'été 2019, mais une série d'événements a finalement fait échouer le projet.

Neymar lâche une bombe

Les commentaires de son père dans le documentaire confirment que Neymar était malheureux au PSG, et qu'il a failli retrouver Luis Suarez et Leo Messi.

"Il voulait quitter le PSG pour retourner à Barcelone", a révélé son père.

"Je ne voulais pas qu'il quitte le PSG, mais pour qui est-ce que je travaille ?".

"Nous avons essayé de quitter le PSG à l'amiable mais ça n'a pas marché".

Neymar lui-même s'est exprimé sur ce possible transfert et sur les raisons qui l'ont poussé à vouloir quitter le PSG.

"Quand j'ai pris la décision de quitter le PSG, ce n'était pas à cause d'un supporter ou d'un club. C'est parce que j'ai vu que je me sentirais mieux ailleurs", a déclaré Neymar.

"Je n'ai jamais rien eu contre les fans du PSG, ni contre le club lui-même. Cela n'a jamais été cela. Au contraire, je suis très reconnaissant.

"Même si je ne voulais pas continuer, je devais m'entraîner et me préparer. Parce que si je jouais mal, tout le monde me le reprocherait.

"Si nous perdons, je suis la première personne responsable. Je connais le fardeau et la responsabilité que j'ai."