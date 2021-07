Neymar rêve de retrouver Messi

Neymar espère affronter son ami Leo Messi en finale de Copa America.

Après avoir fourni la passe décisive pour le but vainqueur de Lucas Paqueta face au Pérou en demi-finale de Copa America, Neymar vise la finale du tournoi continental et espère y voir son ami Lionel Messi.

Neymar veut affronter Messi

L'Argentine affrontera la Colombie mardi soir lors de la deuxième demi-finale, le vainqueur devant affronter le Brésil samedi, au stade Maracana.

Neymar a été le premier joueur à affronter les médias après la victoire 1-0 sur le Pérou et, après avoir critiqué l'arbitrage, il a exprimé son adversaire préféré pour la grande finale.

"Je veux jouer la finale contre l'Argentine (...) Je veux l’Argentine, je suis pour eux parce que j’ai des amis dans cette équipe, mais c’est le Brésil qui va gagner la finale », a déclaré Neymar après le match.

Pour la star du Paris Saint-Germain, ce serait des retrouvailles sur le terrain avec Messi, un joueur avec lequel il a déjà exprimé le désir de jouer à nouveau.

L'article continue ci-dessous

« C’est le numéro 1. Le plus grand de tous. Tous les clubs, tous les joueurs l’adorent. Tout le monde voudrait jouer avec lui » a ainsi confié Neymar à Oh My Goal.

Pour le reste du monde, Brésil contre Argentine, Neymar contre Messi, serait un événement phare pour attirer l'attention de nombreux supporters neutres, mais la Colombie pourrait avoir quelque chose à dire à ce sujet...

À noter que Messi est en fin de contrat au Barça depuis le 30 juin dernier. Le PSG est un pointe de chute possible pour La Pulga.