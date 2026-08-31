Neymar rend un bel hommage à Memphis Depay

Memphis Depay a disputé pour la première fois depuis mars l’intégralité d’un match avec les Corinthians. C’était dans la nuit de dimanche à lundi face à Santos, qui s’est imposé 0-1 en Série A brésilienne.

L’unique but de la rencontre est tombé à la 33e minute. Christian Oliva a marqué sur un ballon repoussé, après avoir vu Neymar envoyer un superbe coup franc sur le poteau. Les Corinthians n’ont ensuite plus réussi à refaire leur retard. Memphis a disputé les 90 minutes avec les Corinthians, sans toutefois trouver le chemin des filets.

Après la victoire 0-1, Neymar a eu des mots élogieux à l’égard de Memphis. La star brésilienne portait un bandeau face aux Corinthians et, selon Neymar, c’était un hommage au Néerlandais.

« C’était pour Memphis. J’avais oublié le bandeau qu’il m’avait offert l’an dernier, donc je le lui ai demandé maintenant. Je vais jouer avec jusqu’à la fin de la saison. Sur le terrain, nous sommes rivaux, mais en dehors, nous sommes amis », a confié Neymar aux médias brésiliens.

Memphis a besoin de temps de jeu pour entrer dans les plans de Xavi, le nouveau sélectionneur des Pays-Bas. L’attaquant était un élément incontournable sous Ronald Koeman, mais il reste à voir à quoi ressemblera son avenir sous les ordres du technicien espagnol avec les Oranje.

« Je ne me soucie pas de l’âge, je ne me soucie pas d’un nom », a déclaré clairement Xavi la semaine dernière lors de sa présentation au centre de la fédération néerlandaise à Zeist.

Xavi dévoilera bientôt sa première liste des Pays-Bas. Les Néerlandais débuteront la Ligue des nations le 24 septembre, avec l’Allemagne comme premier adversaire de la phase de groupes.