Neymar remporte le sixième Samba d'Or de sa carrière !

Ce lundi, Neymar a reçu le sixième Samba d'Or de sa carrière.

Auteur d'une très belle première partie de saison avec le Paris Saint-Germain, Neymar a jusque-là été épargné par les blessures, pour le plus grand bonheur des supporters parisiens, qui voient enfin l'international brésilien être régulier et constant dans ses performances. Depuis le début de saison, il s'est montré décisif à 32 reprises en 25 matches toutes compétitions confondues avec le club francilien.

Un 6è Samba d'Or pour Neymar

Des performances qui lui ont permis d'être récompensé. Ce lundi, l'ancien Barcelonais a en effet reçu le 6è Samba d'Or de sa carrière après 2014, 2015, 2017, 2020, 2021 et 2022, trophée qui récompense le meilleur joueur brésilien sur une année civile. AVec 32 buts et 21 passes décisives en club et sélection sur l'année 2022, le numéro 10 parisien s'est montré très performant et influant dans le jeu de ses équipes. Sur son compte Instagram, le joueur qui vient récemment de fêter ses 31 ans a publié une photo en compagnie de son nouveau trophée. Il est plus que jamais celui qui détient le plus de Samba d'Or puisque Thiago Silva (2è) en compte la moitié.

Créée en 2008, cette récompense a vu le joueur parisien terminer à huit reprises sur le podium, et porte à son palmarès quelques grands noms du football brésilien tels que Kaka, Luis Fabiano, Maicon ou encore Alisson Becker.