Neymar rembourse les dettes de Santos et s'active pour recruter deux stars du Brésil

Le Brésilien Neymar da Silva s'est mué en une sorte de directeur sportif au sein de son club formateur, Santos, après être intervenu pour mettre un terme à la crise d'endettement et lever la sanction interdisant au club de recruter, avant d'entamer des démarches pour renforcer l'équipe avec deux transferts de poids.

Santos avait été condamné dans une affaire de dettes financières au profit de Monaco, d'un montant de deux millions d'euros, liée au transfert de Jean Lucas à l'été 2023, avant que le Tribunal arbitral du sport ne rejette l'appel du club en mai 2025, l'empêchant ainsi d'enregistrer des joueurs durant trois périodes de transferts.

La société marketing de Neymar s'est chargée de régler le montant de la sanction, en contrepartie d'un espace publicitaire sur les maillots de l'équipe, où est apparue la marque commerciale « Pelé », acquise par la société du joueur.

Le rôle de Neymar ne s'est pas limité à l'aspect financier, puisqu'il œuvre actuellement dans les coulisses, après avoir subi une blessure au genou lors de la rencontre face à Palmeiras en Coupe du Brésil, afin d'aider Santos à se préparer pour la phase décisive de la saison.

Santos occupe la treizième place du championnat brésilien, avec seulement 7 points d'avance sur la zone de relégation, tandis qu'il se prépare à affronter l'Atlético Mineiro en quart de finale retour de la Copa Sudamericana, après avoir remporté le match aller sur le score de deux buts à zéro.

Dans le cadre de ses efforts pour renforcer les rangs de l'équipe, Neymar est parvenu à convaincre Arthur Melo de rejoindre Santos, après que le milieu de terrain de 30 ans a connu des expériences dans plusieurs grands clubs européens, notamment le Barça, la Juventus et Liverpool.

Neymar est également proche de convaincre une autre star brésilienne de revenir à Santos, après que Philippe Coutinho a rompu son contrat avec Vasco da Gama en février dernier.

L'ancien joueur de Liverpool avait évolué à Santos entre 2012 et 2018, avant d'hésiter longuement au sujet de l'offre, mais il est désormais proche d'accepter l'invitation de son ancien coéquipier en sélection brésilienne.