Meutri par l'élimination de la Seleçao, Neymar est en pleine réflexion quant à la suite à donner à sa carrière internationale.

La question anime tous les débats sur les télévisions brésiliennes, depuis une semaine : Neymar rejouera-t-il avec la Seleçao ? L'image de la star du Paris Saint-Germain en pleurs après l'élimination du Brésil en quarts de finale de la Coupe du monde, face à la Croatie (0-0, 3-4 t.a.b.) est restée dans tous les esprits. Actuellement, le numéro 10 auriverde serait en pleine réflexion quant à la suite à donner. Mais une tendance se dégagerait.

Neymar vers un break ?

Selon les informations de L’Équipe, Neymar songerait à tourner la page de la sélection brésilienne, au moins momentanément. Le quotidien précise, via son correspondant au Brésil, que la tendance serait à un break pour les prochains rassemblements qui concerneront des rencontres amicales. Le "Ney" pourrait néanmoins faire son comeback pour des échéances plus prestigieuses, à moyen terme.

L'objectif de l'attaquant brésilien est de se régénérer mentalement. Après la désillusion face à la Croatie, Neymar, meutri, avait écrit sur Instagram que cette défaite était la plus difficile à avaler, allant jusqu'à précisé qu'il était "psychologiquement détruit". Des termes forts qui ne laissent pas de place au doute quant à sa sincérité. Car Neymar avait coché ce Mondial depuis plusieurs années sur son calendrier. Sa persévérance pour se remettre sur pied après une blessure à la cheville dès le début de la compétition avait été saluée. Tout comme son excellente prestation contre les Croates, avec un but magnifique qui aurait pu sceller la qualification des siens, en prolongations.

Mais Neymar n'a jamais caché, non plus, son besoin d'avoir un équilibre mental parfait pour puiser la motivation et répondre à la pression engendrée par son statut - il a égalé Pelé pour devenir le meilleur buteur de la Seleçao (77 buts). « Je ne veux pas fermer les portes de la Seleçao, mais je ne peux pas garantir à 100 % que je reviendrai », avait-il souligné, à chaud, la semaine passée. La plaie n'est pas encore pansée, rien n'est acté, mais la star auriverde y voit un peu plus clair.