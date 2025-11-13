Neymar règle ses comptes avec la presse

Cette attaque faisait suite à un article de presse qu'il qualifie de « tissu de mensonges ». L'incident survient après la réaction choquante de Neymar à son remplacement par Santos et les rumeurs selon lesquelles il aurait téléphoné à son entraîneur pour s'excuser – un appel que l'international brésilien dément formellement.

Ces derniers temps ont été difficiles pour la superstar brésilienne, qui a publiquement qualifié un journaliste de « journaliste de pacotille » dans une publication enflammée sur les réseaux sociaux. L'incident a eu lieu après que le média sportif Globo Esporte a affirmé que Neymar avait appelé son entraîneur, Juan Pablo Vojvoda, pour s'excuser des événements survenus lors de la défaite contre Flamengo le week-end dernier, où il aurait demandé des explications sur sa sortie du terrain. Neymar a commenté la publication, niant l'appel et s'en prenant au journaliste. « Encore un mensonge inventé par un journaliste de pacotille !!! », a écrit Neymar.

« Le Brésilien semblait lent et manquait de rythme. »

Neymar a été vivement critiqué pour sa dernière prestation avec Santos lors de la récente défaite 3-2 face à Flamengo. Le quotidien espagnol Diario AS a qualifié l'ancien joueur du FC Barcelone et du PSG de « lent » et a averti qu'il devra se battre pour figurer dans la liste finale de Carlo Ancelotti pour la Coupe du monde de l'année prochaine.

AS a déclaré : « À son retour dans le onze de départ, le Brésilien est apparu lent et en manque de rythme, allant même jusqu'à gêner le jeu de certains coéquipiers. Il a même protesté contre son remplacement. S'il ne retrouve pas rapidement sa forme, il lui sera difficile de porter à nouveau le maillot de l'équipe nationale brésilienne lors de la prochaine Coupe du Monde. L'ancien joueur du PSG a été absent pendant près de deux mois avec Santos en raison d'une blessure musculaire qui l'a tenu éloigné des terrains pendant sept matchs. Il a fait un bref retour lors du match nul contre Fortaleza avant de manquer une autre rencontre. Cette longue absence s'est ressentie dans sa performance contre Flamengo. Malgré tout, il a montré des éclairs de son talent avec un coup franc dangereux et une tête qui a failli permettre l'égalisation. »

Un génie incompris ?

Naturellement, Santos a pris la défense de sa star brésilienne. Alexandre Mattos, directeur exécutif du football du club, a publié sur Instagram : « Les génies sont incompris, cela a toujours été le cas dans l'histoire de l'humanité. Ils sont visionnaires, ils font les choses différemment, ils marquent les esprits… ils sont insatiables de défis, de changement, d'objectifs que peu parviennent à atteindre… ils laissent un héritage, ils écrivent l'histoire… Mais ce sont aussi des êtres humains, ils font des erreurs et des réussites, ils sourient et pleurent, ils ont des sentiments, un cœur, ils respirent, ils vivent et survivent aux épreuves de la vie… Tu es comme ça, un génie… ceux qui te connaissent savent qui tu es, le cœur que tu as, l'humilité que tu dégages, la bienveillance que tu as envers tous, le père et l'ami que tu es… Ils essaient de te vaincre, ils n'y arrivent pas, ils essaient de te faire tomber, tu te relèves, tout est plus grand pour toi, mais tu es plus grand que tout… Sais-tu pourquoi ? Parce que tu as Dieu dans ton cœur… une aura positive… Mon frère, Tu ne seras jamais seul… Sois sûr que je suis là pour affronter les épreuves de la vie avec toi… Ta famille l'est, tes amis l'est, tes proches l'est… Tu es admiré et adoré par moi et par tous ceux qui te connaissent, par des milliards de personnes à travers le monde qui rêvent de te ressembler… Tu l'as mérité, tu le mérites… Les moments difficiles rendent les hommes plus forts ! Je suis toujours avec toi ! Dans les bons comme dans les mauvais moments… Nous sommes là !