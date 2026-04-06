Neymar poursuit son rêve de Coupe du monde malgré une opération inattendue

Neymar Jr. continue de faire tout son possible pour pouvoir disputer ce qui sera, sans aucun doute, sa dernière Coupe du monde.

C'est pourquoi la star de Santos a décidé de subir une nouvelle intervention chirurgicale. Le journal Marca a rapporté les propos de Cuca, l'entraîneur de Santos, lors de la conférence de presse qui a précédé le premier match de la sélection brésilienne dans la Copa Sudamericana contre Cuenca : « Neymar a subi une intervention chirurgicale au genou pendant la trêve internationale de la FIFA. Il ne s'est pas entraîné. Il a passé quelques jours à se remettre de l'opération. »

À la fin du dernier championnat brésilien, Neymar avait décidé de se faire opérer du genou sur les conseils des médecins.

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Le journal Marca a rapporté : « Aujourd’hui, quelques mois seulement plus tard, Neymar est de retour au bloc opératoire pour subir un traitement régénératif utilisant du plasma riche en plaquettes, dans le but de renforcer les tissus d’une articulation gravement endommagée. »

Et d'ajouter : « Neymar a décidé de suivre ce traitement pendant la trêve internationale, durant laquelle il espérait faire partie de la sélection brésilienne. Il a désormais entamé un programme de rééducation spécifique afin d’aborder ces derniers mois avant le coup d’envoi de la Coupe du monde en pleine forme, et de convaincre l’entraîneur Ancelotti de la nécessité de l’inclure dans la liste des 26 joueurs qui se rendront aux États-Unis, au Mexique et au Canada pour disputer la Coupe du monde.