Neymar marque et se moque des critiques sur le poker

Neymar a inscrit les deux buts de Santos lors du match nul 2-2 contre Chapecoense. Sur son premier but, l’attaquant s’est moqué des critiques sur sa pratique du poker.

Le vétéran a récemment manqué un match de Santos, mais s’est en revanche montré capable de disputer un tournoi de poker. Neymar a souligné que cela s’était fait en concertation avec le club, même si l’incident a été largement relayé dans la presse brésilienne.

Neymar a pris sa revanche sur le terrain contre Chapecoense en faisant semblant, après son premier but, de distribuer des cartes comme un croupier de poker. L’attaquant a offert un point à Santos grâce à une égalisation tardive sur penalty.

Neymar a réagi la semaine dernière à toute cette agitation. « Des gens se sont manifestés et continuent de parler du fait que je joue au poker. J’ai effectué mon entraînement du matin. Je ne suis pas allé au match parce que je venais juste de reprendre l’entraînement. Le lendemain, c’était mon jour de repos. »

Le Brésilien a insisté sur le fait qu’il respecte pleinement le programme convenu avec Santos et ne voit aucun problème dans sa participation au tournoi de poker. Selon Neymar, cela avait en effet lieu un jour de repos, après qu’il eut déjà rempli ses obligations à l’entraînement.

Neymar occupe la quatorzième place du championnat brésilien avec Santos. Mercredi, le club affrontera Universidad Central en CONMEBOL Sudamericana.