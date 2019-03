Neymar - "Les résultats sont excellents", le staff médical de la star brésilienne du PSG se montre optimiste

Dans un communiqué publié mardi, l'entourage de Neymar a exprimé sa réjouissance. La guérison de l'attaquant brésilien est en bonne voie.

Si le reste marqué une semaine après l'élimination en huitième de finale de la par , suite au succès renversant (1-3) des Red Devils au Parc des Princes, les Parisiens ont accueilli une bonne nouvelle. Blessé depuis un mois et demi, Neymar poursuit sa rééducation et les progrès constatés, selon son propre staff médical, sont plus que positifs.

Sur le site officiel du joueur, l'entourage a publié un communiqué mardi pour donner les derniers détails de l'évolution de son état de santé alors que son absence était estimée initialement à "dix à douze semaines" par le PSG.

L'un de ses préparateurs physiques, Ricardo Rosa, a ainsi donné son avis sur les progrès réalisés par Neymar. "Les résultats sont excellents, certains étant même supérieurs à la moyenne des joueurs de football. L’idée est de poursuivre jusqu’à l’autorisation du staff médical (du PSG) pour reprendre l’entraînement sans restriction. Sur la partie physique, nous avons fait des évaluations et des séances d’entraînement, notamment de force."

Néanmoins dans ce communiqué, il n'y a pas de date estimée ou prévue pour un éventuel retour de Neymar sur les terrains avant la fin de la saison en cours. L'entourage parle ainsi de "prudence" au moment d'évoquer le moment où l'ancien joueur du Barça sera prêt pour rejouer de nouveau.

En l'absence de sa star brésilienne, l'équipe de Thomas Tuchel continue à jouer et a enregistré un succès 4-0 à Dijon mardi soir en match en retard de . Toujours sans Neymar, le PSG affrontera Marseille dimanche prochain lors du choc de la 29e journée.