Neymar, la terrible vengeance

La star brésilienne se venge après que son coéquipier lui ait fait une farce.

Neymar ne participe pas aux matches d'Al Hilal, mais il continue d'entretenir d'excellentes relations avec ses coéquipiers, même lorsqu'il est blessé. La star brésilienne n'a joué que cinq matches avec Al Hilal cette saison, mais ses coéquipiers le mettent à l'aise. S'ils sont à l'aise ensemble, les joueurs vont encore plus loin et font des farces à la star brésilienne. Son coéquipier d'Al Hilal, Renan Lodi, a attaché les lacets de ses crampons ensemble dans le vestiaire. Lodi s'est amusé de la farce qu'il a faite à la star brésilienne, mais Neymar a publié sa revanche sur Instagram. Neymar a frappé trop fort cependant et a crevé les roues de la voiture de Lodi pour se venger. L'ancien parisien a ensuite tagué Lodi sur son Instagram pour voir sa réaction.

Lodi a réagi par la suite et a écrit sous le post de Neymar : « La saison prochaine est longue, j'attends impatiemment ta Rolls Royce !! » Le défenseur suggère de faire la même chose avec l'une des luxueuses voitures de Neymar, comme la Rolls Royce qu'il possède en Arabie Saoudite. Bien que cette interaction soit amusante à regarder, elle confirme légèrement que la star brésilienne restera plus longtemps au club.

Neymar veut remporter un nouveau trophée avec Al Hilal

Neymar est sous contrat avec Al Hilal jusqu'à l'été 2025. L'attaquant brésilien a été lié à de nombreux clubs cet été, comme l'Inter Miami et même le Santos FC. Neymar a eu beaucoup de temps libre et a été vu au Brésil et aux États-Unis. Le Brésilien a remporté deux trophées cette saison et, après avoir gagné la Saudi Pro League, il a déclaré qu'il attendait avec impatience la saison prochaine avec l'équipe saoudienne.

Al Hilal a remporté la Super Coupe d'Arabie saoudite et la Saudi Pro League. Il affrontera vendredi Al Nassr, le club de Cristiano Ronaldo, en finale de la Coupe du Roi, ce qui pourrait constituer un triplé national.