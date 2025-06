Neymar, la grande annonce

Le président de Santos, Marcelo Teixeira, a déclaré espérer que Neymar prolongera son contrat au club au-delà de cet été.

L'avenir de Neymar fait à nouveau l'objet de spéculations après que son père a confirmé des discussions avec des clubs de Ligue des champions. Il a été révélé plus tôt que la légende brésilienne souhaitait retourner en Europe à l'expiration de son contrat à court terme avec Santos.

Au milieu des spéculations sur l'avenir du joueur de 33 ans, le président de Santos, Teixeira, a déclaré à Radio Bandeirantes : « Nous discutons avec l'équipe de Neymar. C'est un pas en avant, nous avançons beaucoup dans les nouvelles négociations et nous sommes très proches d'un nouvel accord permettant à Neymar de rester pour une nouvelle période. »

« Nous espérons que cela se fera le plus rapidement possible. Il ne faut pas se précipiter. Il ne s'agit pas de dire : si Neymar ne prolonge pas, il ne jouera ni demain ni dimanche. Ce n'est pas le cas. Nous n'avons aucune raison de voir Neymar jouer maintenant ni de voir l'équipe reprendre la compétition. C'est mon impression. » J'ai bon espoir d'une issue favorable.

L'article continue ci-dessous

Le président du club a ajouté : « C'est différent de la période récente, mais aujourd'hui, compte tenu des progrès et de la manière dont nous avons discuté, je pense que c'est une bonne possibilité. Nous ne sommes ni en retard ni trop en avance. Je suis très honnête : il n'y a eu ni mécontentement ni mécontentement. Nous nous sommes assis à la table des négociations et avons clairement exprimé notre position, tout comme NR. Écoutez, c'est une possibilité, une opportunité. Nos équipes financières, juridiques et marketing, ainsi que leur équipe, mettent cela en pratique. Une issue favorable est-elle possible ? Oui. »

Le Fenerbahçe de José Mourinho souhaite également recruter l'ancien joueur de Barcelone et du Paris Saint-Germain. Le contrat actuel du joueur expire le 30 juin et il reste à voir s'il restera plus longtemps dans son club d'enfance.