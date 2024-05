Neymar, la folle célébration

Neymar a célébré sur le terrain le titre de champion d'Arabie saoudite remporté par Al-Hilal pour la 4e fois en cinq ans et la 19e au total.

Al-Hilal a remporté le titre aux dépens de l'équipe Al-Nassr de Cristiano Ronaldo à trois journées de la fin, grâce à une victoire 4-1 sur Al-Hazm, avec un doublé d'Aleksandar Mitrovic. Après le match, Neymar a fait la fête sur le terrain avec sa petite fille, puis dans les vestiaires avec les joueurs.

Neymar a manqué la majeure partie de la saison après s'être gravement blessé au genou avec le Brésil contre l'Uruguay en octobre dernier. Il est sur le point de revenir, mais il ne participera pas aux derniers matches d'Al-Hilal ni à la Copa América de cet été. La superstar de 32 ans n'a fait que trois apparitions dans l'élite saoudienne avant d'être condamnée à la table de soins, avec deux passes décisives à la clé.

Al-Hilal est toujours invaincu en Pro League saoudienne cette saison, avec un bilan de 29 victoires en 31 matches. Le match nul 1-1 contre Damac en septembre est la dernière fois que l'équipe de Jorge Jesus a perdu des points. Le patron a vu quatre joueurs inscrire 10 buts ou plus : Mitrovic (26), Malcom (14), Salem Al-Dawsari (13) et Sergej Milinkovic-Savic (11).

Le rêve de la Copa América étant officiellement terminé et le 11e titre de champion de sa carrière en poche, Neymar va se concentrer sur son retour en forme pour la campagne 2024-25 d'Al-Hilal. S'il parvient à retrouver un niveau proche de son meilleur niveau, le Brésilien devrait prendre d'assaut la Pro League saoudienne, à l'instar de Ronaldo à Al-Nassr.

