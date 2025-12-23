Neymar incapable de vendre des maillots, la terrible déchéance

Les clubs anglais ont été avertis que toute approche concernant l'international brésilien serait motivée uniquement par le nombre de maillots vendus. Malgré son statut de légende du football moderne, Neymar, âgé de 33 ans, a récemment été confronté à des blessures, ce qui soulève des interrogations quant à son potentiel sportif.

Il ne fait aucun doute qu'un transfert de Neymar serait une réussite pour n'importe quel club au monde en termes de valeur commerciale, le Sud-Américain suscitant toujours un vif intérêt à travers le globe.

Cependant, après avoir vu son contrat lucratif avec Al-Hilal, club de Saudi Pro League, rompu suite à une rupture des ligaments du genou, il est retourné à ses racines, à Santos. Depuis son retour au pays, il a connu plusieurs périodes de convalescence.

Neymar a contribué au maintien de Santos en 2025, mais n'a pas prolongé son contrat arrivant à échéance. Un transfert vers un autre club, qui verrait potentiellement l'ancienne superstar du FC Barcelone et du Paris Saint-Germain revenir en Europe, a été évoqué. Un passage en MLS, permettant des retrouvailles avec Lionel Messi à l'Inter Miami, a également été envisagé.

L'ancien international anglais Chris Waddle n'est pas convaincu que les clubs de Premier League devraient miser sur Neymar. Il a déclaré à BestBettingSites : « Je ne pense pas qu'il s'agisse d'un grand club. Il a subi une grave blessure au genou, une rupture des ligaments croisés, et même s'il a récemment inscrit un triplé, la Premier League est un championnat très rapide et intense.

« Il aspire à une place en équipe nationale brésilienne, et pour être honnête, le Brésil n'est plus aussi fort qu'avant. Il devrait probablement être sélectionné, mais je ne les vois pas remporter la Coupe du monde. »

« Quand je vois Neymar et le football anglais, je ne suis pas sûr que ça lui convienne encore. Si un club le recrutait, ce serait davantage pour booster les ventes de maillots et son image que pour améliorer significativement l'équipe. Ce serait une opération purement commerciale. Il ne va quand même pas venir à Sheffield Wednesday ?

« Ce serait génial, pourtant. J'accepterais sans hésiter. Mais soyons réalistes, ce serait surtout une question de prestige pour le club, pas seulement de talent. Je ne dis pas qu'il n'est pas bon – il l'est – mais il a 33 ans maintenant. Il a eu une grosse blessure, il a joué à Santos, et même s'il a marqué un triplé récemment, le niveau est différent. Pour moi, ce serait surtout une question de marketing, de promotion et de visibilité, plutôt que d'améliorer les performances de l'équipe sur le terrain. »