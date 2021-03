Neymar fait son grand retour

Le Brésilien a été déclaré bon pour le service en vue du choc contre l’OL, après une absence qui a duré cinq semaines.

Neymar voit enfin le bout du tunnel. Cinq semaines après avoir contracté sa blessure aux adducteurs lors du match de Coupe contre Caen, le Brésilien est enfin opérationnel pour reprendre la compétition avec Paris. Il revient au bon moment puisque les champions de France défient dimanche soir l’Olympique Lyonnais lors d’un duel qui risque d’être décisif pour la course au titre.

L’international auriverde a repris l’entrainement depuis plusieurs jours déjà et son coach a jugé qu’il était totalement apte pour retrouver les terrains. "Neymar est dans la liste des joueurs qui seront dans le groupe. C'est une grande joie de pouvoir compter sur lui. C'est un grand pas pour lui comme pour l'équipe", a fait savoir le technicien argentin en conférence de presse ce samedi.

Parisiens et Lyonnais sont au coude à coude au classement, et s’il n’est pas certain que le vainqueur de la confrontation délogera Lille du fauteuil de leader, il est sûr que le perdant, si y en a un, serait en ballotage défavorable pour aller chercher le titre de champion. Le retour de Neymar est donc plus que bienvenu pour les Franciliens.

Neymar dans le groupe mais pas titulaire

L’ancien Barcelonais va faire le voyage dans le Rhône. En revanche, il n’est pas certain qu’il joue ce match d’entrée. C’est même très peu probable. Pochettino l’a reconnu devant les journalistes : « Depuis la Coupe de France, il a manqué cinq semaines. Ce sera difficile qu'il débute. Mais c'est vraiment important qu'il soit là, après il aura dix jours pour récupérer son rythme de compétition ».

L’entraineur parisien a aussi été interrogé sur les choix qu’il compte opérer dorénavant en attaque, maintenant que l’un de ses atouts maitres est de retour. « Cela dépend, a-t-il rétorqué. On s'adapte à la situation de l'équipe. Icardi ne sera pas là. Moise Kean a eu le Covid et on va voir s'il peut jouer deux matchs de suite. Neymar comme Mbappé s'adaptent à différentes positions et différents registres. On doit trouver le meilleur pour eux et aussi pour le bien de l'équipe dans l'animation. Avec le temps et du travail on trouvera quelle est la meilleure position pour chacun d'eux. »

Tout en récupérant Neymar, Paris devra aussi composer avec quelques absents lors de ce duel contre l’OL. Comme souligné par Pochettino, Mauro Icardi est forfait. Il souffre "d'une lésion musculaire de bas grade à la cuisse gauche". Pablo Sarabia est aussi indisponible, car il est pénalisé par une blessure à la hanche et son retour à l’entrainement ne sera effectif que dans dix jours. Enfin, Thilo Kehrer se plaint d’une gêne musculaire aux adducteurs. On ne sait pas encore combien de temps le défenseur allemand sera à l’arrêt.