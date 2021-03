PSG - Pochettino : "Presque comme une finale"

L'entraîneur parisien a fait le point à la veille du déplacement à Lyon, qui va valoir cher dans la course au titre en Ligue 1.

Lyon et le PSG se retrouvent ce dimanche dans un match qui pourrait bien déjà constituer un tournant dans la course au titre. Bonne nouvelle pour Mauricio Pochettino et le club de la capitale : Neymar est de retour.

"Neymar est dans la liste des joueurs qui seront dans le groupe. C'est une grande joie de pouvoir compter sur lui. C'est un grand pas pour lui comme pour l'équipe, a confié l'entraîneur argentin avant de temporiser : On aime appliquer le bon sens. Après le match contre Caen, cela fait environ cinq semaines ou presque six qu'il n'a pas joué. Cela sera difficile de le voir dès le début du match . C'est déjà bien qu'il puisse être là."

L'ancien coach de Tottenham a ensuite insisté sur l'importance de la rencontre pour un PSG incapable de battre ses concurrents directs en championnat cette saison.

"La vérité c'est que c'est un match très important. Je ne sais pas si c'est une finale mais c'est presque comme tel. Ce son trois points très important dans l'optique du classement. Ce ne sera pas définitif mais très important pour le classement.

"Les circonstances de chaque match sont différentes. On espère que cela ne va pas se répéter demain mais on s’attend à un Lyon agressif et avec beaucoup de qualité. Les joueurs au milieu à Lyon sont de grands joueurs et ce sera difficile. Les deux équipes peuvent gagner, nous respectons Lyon mais nous allons là-bas pour ramener les trois points."

Et l'Argentin d'évoquer le positionnement de Kylian Mbappé et Neymar ensemble, même si le Brésilien a peu de chances de débuter : "Cela dépend. On s'adapte à la situation de l'équipe. Icardi ne sera pas là. Moise Kean a eu le Covid et on va voir s'il peut jouer deux matchs de suite. Neymar comme Mbappé s'adaptent à différentes positions et différents registres. On doit trouver le meilleur pour eux et aussi pour le bien de l'équipe dans l'animation. Avec le temps et du travail on trouvera quelle est la meilleure position pour chacun d'eux."

Pochettino a également une nouvelle fois fait le point sur son travail mis en place depuis son arrivée, cet hiver. "Après deux mois et demi dans le club, c'est peu de temps de travail, les 25 ou 30 joueurs doivent savoir très bien ce que l'on doit faire dans chaque position sur le terraiin.

"C'est pourquoi on a mis en place un système simple et que tout le peut connaître. Tout le monde doit être capable de rendre service à l'équipe en fonction des événements qui peuvent arriver. Nous aimons la flexibilitéé et développer le jeu de différentes façons. Mais aujourd'hui, la priorité est de trouver un système dans lequel les joueurs peuvent se sentir bien et ensuite développer différents aspects physiques et cognitifs pour amener l'équipe le plus loin possible."

Enfin, l'entraîneur parisien s'est montré agacé face à la décision de donner une dérogation aux internationaux non français aussi tardivement pour leur retour de la trêve internationale.

L'article continue ci-dessous

"Je suis convaincu qu'en faisant bien les choses nous pourrons gagner la Ligue 1. Je ne cherche jamais d'excuses ou des phrases déjà faites mais cette année il y a eu des facteurs importants qui ont affecté nos performances. Je suis convaincu que l'on peut y arriver.

"Sur les internationaux, j'ai reçu cette nouvelle de la dérogation avec suprise ce samedi. Ce genre de situation aurait pu être planifié à l'avance et de meilleure manière. C'est difficile à comprendre que l'on reçoive cette information au dernier moment. Nous, comme n'importe quel autre club, ce genre de nouvelle, ce n'est pas la meilleure manière de la recevoir. Le timing n'est pas bon pour nous comme pour les joueurs", a-t-il souligné.

"Je crois que sur ce thème, au final, ce sont les joueurs et les clubs qui perdent le plus. Ils doivent s'adapter à des situations difficiles."