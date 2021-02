Neymar exprime son "énorme tristesse"

Sur Instagram, Neymar a fait part de sa tristesse par rapport à sa dernière blessure mais aussi vis-à-vis des critiques dont il fait objet.

Le verdict est tombé ce jeudi concernant la gravité de la blessure de Neymar. Le Brésilien souffre d’une lésion à l’adducteur gauche et ce souci va le contraindre à rester immobiliser pendant quatre semaines au minimum.

L’ancien barcelonais doit faire une croix sur plusieurs matches importants, dont celui qui se profile la semaine prochaine contre le Barça en 8e de finale de la Ligue des Champions. L’intéressé se faisait une joie de pouvoir participer à ce grand rendez-vous continental, et devoir fausser compagnie à ses coéquipiers au dernier moment l’a rempli de tristesse.

« Est-ce moi le problème ? »

Sur son compte Instagram, Neymar a indiqué à quel point il était abattu après ce gros coup dur. « La tristesse est grande, la douleur est immense et les pleurs sont constants. Encore une fois, je vais m'arrêter un moment pour faire ce que j'aime le plus dans la vie, c'est-à-dire jouer au football », a-t-il écrit.

Au Stade Michel d’Ornano, l’international auriverde a eu droit à un traitement très rugueux de la part des défenseurs caennais. Sa blessure est d’ailleurs intervenue après une grosse intervention de la part de Steeve Yago. Ses provocations balles au pied semblent le desservir et il commence à se demander si cela vaut la peine de rester fidèle à sa façon de jouer. « Parfois je me sens mal à l'aise à cause de mon style de jeu, parce que je dribble et que je suis constamment battu, je ne sais pas si le problème c'est moi ou ce que je fais sur le terrain ... ça m'attriste vraiment ».

« Je veux juste jouer au football »

Il n’y a pas que sur le terrain que Ney a eu droit à de violentes attaques de la part des Caennais. Au coup de sifflet final, ces derniers l’ont aussi bombardé de saillies verbales. C’était le cas notamment de Jessy Pi qui a confié : « Neymar, c’est un joueur impressionnant mais dès fois il en fait trop et c’est pour ça qu’il prend des coups. Mais c’est un joueur talentueux ». Le coach Dupraz y est également de sa provocation en déclarant : « Je ne vais pas pleurer, ça je le laisse à Neymar ».

Toutes ces piques sont arrivées aux oreilles de l’intéressé et cela ne le laisse pas insensible. « Ça me rend trop triste d'entendre un joueur, un entraîneur, un commentateur dire : « Il doit vraiment être neutralisé", "tombe tombe", "pleure" ,"enfant gâté" et etc ... ». « Honnêtement, cela m'attriste et je ne sais pas combien de temps je peux encaisser », a-t-il poursuivi, avant de préciser qu’il veut « juste être heureux de jouer au football. JUSTE ÇA ! ».