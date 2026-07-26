La star brésilienne Neymar da Silva est sortie de son silence de manière tranchante pour démentir les rumeurs selon lesquelles il aurait réprimandé de jeunes joueurs de Santos durant la mi-temps du match nul face à Chapecoense (2-2), qualifiant les articles de presse de « mensonges malveillants » et affirmant que ce qui s'est passé était une réprimande collective adressée à toute l'équipe, et non un ciblage d'individus en particulier.

Selon les révélations du journal brésilien « Globo Esporte », Neymar aurait passé sa colère sur deux de ses coéquipiers les plus jeunes entre les deux mi-temps, traitant Gabriel Bontempo d'« imbécile » et lui suggérant d'aller jouer avec Chapecoense, lanterne rouge du championnat brésilien, la saison prochaine.

Il aurait également critiqué et remis en cause les capacités techniques de João Ananias, qui a marqué contre son camp à la 62e minute, ce qui a suscité un large mécontentement parmi les joueurs, le staff technique et les membres du conseil d'administration.

Une réponse cinglante sur Instagram

Neymar s'est empressé de répondre de manière catégorique dans une vidéo publiée sur son compte Instagram : « Je vois circuler certaines rumeurs selon lesquelles j'aurais réprimandé les plus jeunes joueurs dans le vestiaire. C'est totalement faux. Je demande à ceux qui ont diffusé ces propos de ne pas le faire, ne mentez pas. »

Il a ajouté sur un ton ferme : « Vous pouvez demander à n'importe qui dans le vestiaire, c'était une réprimande à l'équipe. J'ai parlé, Lucas a parlé, Arão, Gabi et Brazão aussi... tout le monde, et bien sûr il y a eu des réprimandes, parce que nous sommes des compétiteurs qui voulons gagner, mais il n'y a eu aucune réprimande envers les plus jeunes joueurs. »

Un rejet catégorique des mensonges

L'ancien joueur du Barça et du Paris Saint-Germain a insisté sur son rejet total de ce qu'il a qualifié de « mensonges » : « À partir de maintenant, je n'accepterai plus ces mensonges que vous diffusez sur Internet. Une réprimande dans le vestiaire, quelle que soit la personne qui la fait, est quelque chose de normal. Ceux qui publient ces articles malveillants et mensongers n'y connaissent rien, ils ne savent pas ce qu'est le football et n'ont jamais fait partie d'une équipe. »

Une célébration étrange et un carton jaune

Neymar avait attiré tous les regards lors du match par sa célébration étrange après le but de l'ouverture du score (1-0) à la 36e minute, imitant d'abord une partie de poker, avant de courir vers le drapeau de corner pour l'utiliser comme un club de golf, dans un message clair adressé à ses détracteurs, avant de recevoir un carton jaune pour avoir bousculé deux joueurs adverses, ce qui signifie qu'il sera absent lors du prochain match en raison du cumul d'avertissements.