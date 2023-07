Neymar explique pourquoi ça n'a jamais marché avec Mbappé

Neymar explique pourquoi son trio avec Messi et Mbappé n'a jamais marché

Neymar estime que la célèbre attaque du Paris Saint-Germain avec Kylian Mbappé et Lionel Messi n'a pas réussi à remporter la Ligue des champions parce qu'ils "n'étaient pas à leur place".

Ce trio était censé être l'un des plus meurtriers du monde, capable de mettre à mal n'importe quelle défense. Cependant, le trio n'a pas réussi à conquérir l'Europe au cours des deux saisons qu'il a passées ensemble au Parc des Princes et a été éliminé en huitième de finale à chaque fois, après avoir perdu contre le Real Madrid et le Bayern Munich respectivement. En raison de leurs piètres performances sur la scène continentale, les trois joueurs ont frustré les supporters et Neymar s'est maintenant exprimé sur leurs difficultés.

"Nous avions une équipe très forte. Messi, Mbappé et moi sommes les trois meilleurs au monde. Nous le savions, mais malheureusement nous n'avons pas réussi à nous intégrer. Ce n'était pas bon pour nous", a-t-il déclaré dans un entretien avec le YouTubeur Casimiro Miguel.

Il a toutefois insisté sur le fait qu'ils voulaient "tout gagner", mais que "le football n'est parfois pas la bonne chose, la chose juste".