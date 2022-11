Neymar et les Brésiliens s'y croient vraiment : nouvelle polémique !

L'image n'est pas passée inaperçue, à une époque où les réseaux sociaux font la pluie et le beau temps. On y voit un short de l'équipe nationale brésilienne avec une 6e étoile. Comme pour annoncer que les dés seraient déjà joués. Ce petit tour de passe-passe a été signé Neymar, toujours aussi facétieux quand il s'agit d'annoncer ses ambitions.

Neymar et les Auriverde assument leur ambition





La communication de la superstar du Paris Saint-Germain n'est pas isolée au sein de l'équipe du Brésil. Au contraire, elle reflète parfaitement l'état d'esprit régnant au sein de la Seleçao. Dans le prolongement des prises de paroles de Raphinha, le Ney a confirmé que les Auriverde se considéraient bien comme les grandissimes favoris de ce Mondial.





Reste que cette façon de procéder n'est pas du goût de tout le monde. En Allemagne, le quotidien Bild a fustigé la publication du numéro 10, qualifiant la star de "joueur arrogant". Il n'en a pas fallu davantage pour voir les gardes du corps de Neymar bondir. En première ligne : Richarlison.





"Il n'est pas arrogant. Ce sont eux les arrogants. Nous, on est seulement des rêveurs. On rêve de cette sixième étoile depuis longtemps et on va aller la chercher, qu'ils le veuillent ou non, a tonné l'attaquant de Tottenham devant la presse ce semaine, non sans dissimuler une certaine colère. Nous allons aller chercher cette étoile parce que c'est notre rêve. Neymar a posté (cette photo) parce que c'est aussi son rêve. Nous voulons la gagner et nous savons combien lui aussi veut la gagner."

En clamant leurs ambitions sur tous les toits, les hommes de Tite se sont certainement ajoutés une pression supplémentaire. Le ton est donné pour la suite de la compétition...