Neymar est toujours mécontent de l’attitude de Mbappé

Le différend qui oppose les deux stars du PSG, Kylian Mbappé et Neymar, n'est toujours pas aplani.

La relation entre Neymar et Mbappé est encore loin d'être mieux au PSG. Le Brésilien est contrarié par l’attitude du Français sur le terrain, comme l'a appris GOAL. Cependant, il évite de parler du sujet et adopte un ton léger lorsqu'on l'interroge sur ce thème.

Le match contre la Juventus a ravivé les frictions

Neymar suit à la lettre ce qui a été déterminé par la direction parisienne et n'extériorise pas les problèmes du vestiaire. Bien conseillé par les vétérans de l'équipe, le Brésilien est très prudent et garde une attitude conciliante même quand les choses ne lui plaisent pas.

Neymar estime que la quête de la lumière de Mbappé au Parc des Princes le pousse à adopter des attitudes individualistes. Et l’exemple parfait c’est la séquence de mardi dernier. Le buteur Français a ignoré le Brésilien sur une action lors du match contre la Juventus, en ouverture de l'UEFA Champions League. Si le Bondynois avait délivré la passe au lieu de frapper dans un angle fermé, cela aurait pu déboucher sur un 3e but de son équipe. Au lieu de cela, Paris a manqué de se mettre à l’abri et a permis à la Juventus de revenir dans le match.

Neymar garde ses états d’âme pour lui

Bien qu'il soit agacé par l'attitude de son partenaire d'attaque, Neymar évite cependant les frictions, que ce soit dans le vestiaire ou en public. L'attaquant fait tout pour échapper aux problèmes en coulisses. Lui et son entourage ne veulent pas de nouveaux épisodes intempestifs, surtout à moins de trois mois de la Coupe du monde.

L’ancien barcelonais concentre ses efforts sur les entraînements et les matchs du PSG en ce début de saison. L'idée est d'arriver à la Coupe du monde 2022 au sommet de sa forme physique et mentale. Le joueur sait que les soucis relationnels avec ses coéquipiers sur et en dehors du terrain peuvent le gêner dans la poursuite de cet objectif.

Sergio Ramos en médiateur

Neymar a reçu des conseils des joueurs les plus expérimentés de l'équipe francilienne. Sergio Ramos est celui qui parle le plus à la star auriverde pour qu'elle reste focalisée et loin des problèmes.

Les chiffres du Brésilien en début de saison pour le PSG suggèrent que ses résolutions personnelles portent leurs fruits. Neymar compte neuf buts et sept passes décisives en huit matches joués. Il est joueur le plus décisif du PSG.