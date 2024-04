Neymar, enfin une bonne nouvelle !

Neymar a pris l'avion pour rejoindre ses coéquipiers de Al-Hilal, qui se préparent à affronter leurs rivaux d'Al-Ittihad en finale de la Supercoupe

Le joueur de 32 ans a été photographié en train de regarder son équipe s'entraîner avant le choc de jeudi, alors qu'il continue de se remettre d'une rupture du ligament croisé antérieur et du ménisque du genou gauche qu'il a subie en jouant pour le Brésil en octobre 2023.

Neymar est apparu de bonne humeur aux côtés du président du club Fahad Nafil Al-Otaibi sur la ligne de touche et a été vu en train de prendre des selfies sur le terrain pendant que ses coéquipiers s'affairaient derrière lui.

Le Brésilien était la recrue phare d'Al-Hilal, mais il n'a fait que cinq apparitions avec le leader de la Pro League saoudienne depuis son transfert pour 90 millions d'euros l'été dernier. Son brio sur le terrain a manqué, mais le club 18 fois champion n'a pas été battu depuis sa défaite en finale de la Coupe arabe des clubs champions contre Al-Nassr de Cristiano Ronaldo en août.

Le magicien de retour avec l'équipe

Al-Hilal s'est rendu sur Instagram pour documenter le retour de l'ancienne star du Paris-Saint-Germain et du FC Barcelone avec une série d'images et le message suivant : "Le magicien brésilien @neymarjr lors de notre séance d'entraînement à Abou Dhabi 🤩 #AlHilal 💙".

Al-Hilal est en lice pour son quatrième triomphe en Supercoupe d'Arabie saoudite, après avoir déjà remporté la compétition en 2015, 2018 et plus récemment en 2021. Il reste le club le plus titré d'Arabie saoudite, ayant remporté 60 trophées nationaux