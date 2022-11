Neymar drague le Real Madrid, l'incroyable photo !

L'avenir de Neymar est souvent en suspens, mais il vient de teaser un transfert au Real Madrid.

La star du Paris Saint-Germain a posté une photo sur sa story portant un maillot avec un graphique de Vinicius Jr. qui montre plusieurs des belles réalisations du jeune homme.

Vinicius est le coéquipier de Neymar au Brésil et il voulait montrer son soutien à l'ailier du Real Madrid, mais cela pourrait-il indiquer quelque chose de plus profond sachant que Neymar a commenté sa photo avec son nom "Neymar", puis un emoji poignée de mains et ensuite "Vinicius" ?

La fierté de Neymar de revêtir le maillot était évidente et il est possible qu'il ait fait allusion à un transfert incroyable au club dans le futur.

Neymar évoque le Real Madrid

Neymar a été lié au Real Madrid par le passé, mais un tel transfert ne s'est jamais concrétisé. Un transfert pourrait également être controversé, étant donné son passé barcelonais - il a joué chez les Blaugrana entre 2013 et 2017, avant un transfert à prix élevé mais controversé au Paris Saint-Germain.