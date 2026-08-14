Neymar aux supporters de Santos : arrêtez les sifflets

Le Brésilien Neymar da Silva a adressé un message direct aux supporters de Santos, leur demandant de cesser les sifflets pendant les matchs et de revenir à leur rôle de soutien et d'encouragement de l'équipe, après avoir contribué à mener le club à la victoire face aux Équatoriens de Macará sur le score de 2-1, lors du match aller des huitièmes de finale de la Copa Sudamericana.

Neymar a livré une prestation remarquable sur le plan individuel, en étant à l'origine des deux buts de Santos, mais il a exprimé après la rencontre son mécontentement face à l'ambiance dans les tribunes, soulignant que l'équipe avait besoin du soutien de ses supporters plutôt que d'une pression accrue.

Neymar : arrêtez les sifflets

Santos traverse une période difficile sur le plan sportif, occupant la dix-septième place du championnat brésilien et luttant pour s'éloigner de la zone de relégation.

Neymar a déclaré après la victoire face à Macará, dans des propos rapportés par RMC : « Nous comprenons la situation, mais si nous continuons à passer notre temps à ressasser ce qui s'est passé dans le passé, quel sera l'avenir ? Et qu'en est-il du présent ? Nous participons à plusieurs compétitions et nous devons profiter de ce moment. »

Après le coup de sifflet final, Neymar s'est dirigé vers les supporters et a tenté de les galvaniser, avant d'adresser un message clair concernant le prochain match contre Vasco da Gama, qu'il a qualifié de « finale » entre deux équipes qui luttent dans la zone de relégation.

La star de Santos a ajouté : « À chaque fois que je commets une erreur ou que l'un de mes coéquipiers en commet une, les critiques commencent. Encouragez-nous plutôt. Arrêtez les sifflets, les gars, applaudissez-nous, allez. »

Neymar regrette l'ambiance d'autrefois

Neymar a contribué à renverser le retard de Santos face à Macará, en étant à l'origine du premier but de Gabriel Barbosa à la 44e minute, avant de délivrer sa deuxième passe décisive sur un corner, qui a débouché sur le but de la victoire inscrit par Willian Arão à la 76e minute.

Bien qu'il accepte les sifflets après la fin des matchs, Neymar a insisté sur son refus qu'ils surviennent pendant le jeu.

Il a déclaré : « Je respecte les sifflets à la fin, une fois le match terminé, et cela ne me pose aucun problème. Mais pas pendant la rencontre. »

Il a poursuivi : « Essayons de nous soutenir les uns les autres. Ici, cela a toujours été comme un piège (pour les adversaires), et l'ambiance était brûlante. On disait que jouer ici, c'était comme l'enfer. Aujourd'hui, on ne ressent plus l'ambiance d'autrefois. Elle me manque. »

Neymar a conclu son message aux supporters en disant : « Les supporters mettent la pression sur nous, et maintenant je mets aussi la pression sur eux. »

Un duel décisif contre Vasco da Gama

Santos obtient un précieux coup de fouet moral avant d'affronter Vasco da Gama, dimanche, dans un match crucial dans la lutte pour le maintien en championnat brésilien, avant de se déplacer chez Macará pour le match retour le vendredi 21 août en Équateur.

Alors que Santos cherche à poursuivre son parcours continental, Neymar est conscient que l'équipe doit aussi renouer avec ses supporters, à un moment où la pression s'accroît en raison de sa situation difficile en championnat.