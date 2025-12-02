Neymar à Miami, la dernière chance

Actuellement, l'ancien meneur de jeu du FC Barcelone et du Paris Saint-Germain est en fin de contrat à Santos. Brad Friedel a expliqué à GOAL pourquoi un transfert de la superstar brésilienne serait judicieux pour l'Amérique du Nord.

Questions sur les blessures : Neymar est-il suffisamment remis pour un transfert en MLS ?

Depuis son retour au Brésil, Neymar a connu de nouvelles déceptions liées aux blessures. Une rupture des ligaments croisés antérieurs avait déjà entraîné la résiliation de son contrat avec Al-Hilal, en Arabie saoudite. Le joueur de 33 ans joue actuellement malgré la douleur, dans un contexte de lutte acharnée pour le maintien.

On ignore encore si cette blessure aura des séquelles, son objectif ultime étant de représenter le Brésil lors de la Coupe du Monde l'été prochain. D'ici là, un changement de club pourrait être envisagé, le talentueux attaquant se préparant à devenir agent libre.

Valeur commerciale ou pertinence sportive : les chiffres de Neymar sont-ils cohérents ?

Des rumeurs circulent selon lesquelles David Beckham et son équipe pourraient reformer le légendaire trio offensif « MSN » à Miami, offrant ainsi à Neymar l’opportunité de retrouver ses anciens coéquipiers du Barça, Messi et Luis Suarez.

Interrogé sur la pertinence d’un tel accord, tant sur le plan sportif que commercial, l’ancien international américain et star de la MLS, Friedel, s’exprimant en partenariat avec talkSPORT Bet Online Slots, a déclaré à GOAL : « Aux États-Unis, il faut voir les choses sous cet angle. On l’a vu récemment avec le changement apporté à Apple TV, et je ne pense pas que cela se soit déroulé aussi bien qu’espéré. Le nombre d’abonnements, les chiffres du bouquet MLS, ne sont pas au rendez-vous, c’est pourquoi des changements sont prévus, je crois, pour l’année prochaine. Je pense qu’ils tentent différentes approches pour accroître la notoriété de la ligue et augmenter l’audience.

Je comprends leur démarche. » Ce qui fait tourner les ligues, c'est la machine à revenus que représentent les droits médias – c'est ce qui explique le succès de la Premier League. Aux États-Unis, actuellement, ces droits ne couvrent pas le plafond salarial. C'est une entreprise à vocation unique. Imaginons qu'Inter Miami gagne de l'argent mais que Houston en perde : toute la ligue doit partager les pertes.

« Si Neymar est en forme, je pense que ça fonctionne, vraiment, car il reste une star dans certaines régions des États-Unis. Le problème, c'est que s'il n'est pas en forme et qu'il se blesse souvent, cela devient une réalité médiatique négative. Je comprends parfaitement les arguments des deux camps.

« J'imagine, et ce sont des gens intelligents, qu'il s'agirait d'un contrat à plusieurs niveaux basé sur les performances et la forme physique. Pour avoir vécu à Miami, avant l'arrivée de Messi, on n'aurait pas vraiment eu l'impression que Miami avait une équipe. Depuis son arrivée, on voit des maillots roses et noirs partout. Si Neymar venait, cela ne ferait que renforcer cette tendance.

» « Je comprends leur stratégie. Il faut bien analyser la situation, car son historique de blessures complique les choses. Mais il possède un talent exceptionnel qui peut vraiment enthousiasmer les fans américains. Il est capable de prouesses techniques. Je dirais 55 pour et 45 contre. »