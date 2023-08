Neymar à Al-Hilal, les problèmes commencent...

Jorge Jesus a révélé que la nouvelle recrue d'Al-Hilal souffrait d'une blessure et qu'elle pourrait ne pas être prête pour les matches internationaux

Lors d'une conférence de presse, Jesus, qui vient d'entamer son deuxième mandat à la tête d'Al-Hilal, a confirmé que Neymar était blessé et s'est interrogé sur sa disponibilité pour les rencontres internationales du Brésil contre le Pérou et la Bolivie au début du mois prochain. Le joueur de 31 ans n'a pas joué en club depuis le 19 février, date à laquelle il a participé à la victoire 4-3 du PSG contre Lille en Ligue 1. Il se remet depuis d'une opération de la cheville.

"Neymar est arrivé blessé, il a un petit problème musculaire. Je ne sais pas quand exactement il reviendra et sera prêt à jouer et à s'entraîner normalement. Il ne devrait pas être à la disposition de l'équipe nationale brésilienne et ne devrait pas voyager pour la rejoindre. Il est actuellement en rééducation", a déclaré Jesus après le match nul 1-1 de son équipe contre Al-Feiha.

En début de semaine, Neymar est devenu le dernier nom à faire l'objet d'un transfert massif vers la Pro League saoudienne. L'ancien joueur de PSG est arrivé dans le pays à bord d'un Boeing 747 privé. Le transfert s'accompagne d'un certain nombre de bonus pour le Brésilien, qui pourra profiter pleinement de son nouveau manoir de 25 pièces tout en continuant à se remettre de ses blessures.