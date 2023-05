Newcastle veut sauver le Barça de la ruine

Le FC Barcelone cherche à se rapprocher de sa limite salariale cet été et Newcastle peut l'y aider.

Le Barça a besoin de 180 millions d'euros pour réaliser des ventes et des économies. Il semblerait que Newcastle United lui donne un coup de main.

Raphinha est l'un des candidats au départ de Barcelone cet été, avec Ousmane Dembele en concurrence pour sa place, et le Brésilien a toujours un bon cachet en Premier League.

Selon MD et The Chronicle, Newcastle souhaite faire venir le Brésilien sur le Tyneside, mais cela lui coûtera 80 millions d'euros. Raphinha a été recruté l'été dernier pour 58 millions d'euros plus 7 millions d'euros de variables. Jusqu'à présent, il a inscrit 10 buts et délivré 11 passes décisives cette saison.

Ce montant de 80 millions d'euros battrait le record de transfert du FC Barcelone, qui l'a déjà atteint l'été dernier avec l'arrivée d'Alexander Isak en provenance de la Real Sociedad pour 70 millions d'euros.

Le FC Barcelone devra vendre pour plus de 52 millions d'euros afin de réaliser un bénéfice, le club devant verser 100 millions d'euros au cours des quatre prochaines années pour cette transaction.

Si Xavi Hernandez souhaite toujours conserver Dembele comme ailier droit de premier choix, la vente de Raphinha serait logique pour le club. Comme cela a été le cas ces dernières années, le plus difficile sera peut-être de persuader Raphinha de partir. Frenkie de Jong a montré que les joueurs sont prêts à s'investir pour rester au club.