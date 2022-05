Newcastle : Trippier donne 5 ans aux Magpies pour triompher

Le latéral de Newcastle, Kieran Trippier, estime qu'il faudra cinq ou six ans pour que le club atteigne le niveau des meilleures équipes de la Premier League. Les Magpies ont pour objectif de devenir des candidats au titre dans les années à venir, après le rachat du club par le Fonds d'investissement public saoudien l'année dernière. Un objectif très ambitieux.

Trippier prend City en exemple

Les hommes d'Eddie Howe ont été rappelés à l'ordre la semaine dernière lorsqu'ils ont été battus 5-0 par Manchester City, mais Trippier est conscient du temps qu'il faut à un club pour remonter au classement, prenant son ancienne équipe, City, en exemple.

"Non, certainement pas", a-t-il répondu à Chronicle Live lorsqu'on lui a demandé si son équipe pouvait rattraper rapidement son retard. "J'étais à Man City quand leur rachat a eu lieu et j'ai dû partir pour obtenir des minutes. Comme je l'ai dit quand je suis arrivé ici, ça ne va pas se faire du jour au lendemain, ça peut prendre cinq ou six ans", a-t-il ajouté.

La patience est la clé de la réussite

"Et tout le monde doit être patient, mais ils prennent les bonnes mesures et c'est tout ce que vous pouvez faire, vous ne pouvez pas vous lancer à corps perdu. Vous devez prendre les bonnes mesures pour faire avancer le club et c'est ce que fait Newcastle", a enfin confié l'international anglais, première recrue star achetée par les Magpies l'hiver dernier.