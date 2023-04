Newcastle – Manchester United : diffusion TV, live streaming, compos probables et avant-match

Où voir le match, heure du coup d'envoi, les compositions des équipes : GOAL vous dévoile toutes les informations utiles sur Newcastle-Man United.

Duel décisif pour la Ligue des champions ?

L'opposition entre Newcastle et Manchester United fait saliver tous les amoureux du foot. Ce choc oppose deux équipes à la lutte pour les places qualificatives pour la prochaine Ligue des champions.

Newcastle (5e avec 47 points) reste sur deux victoires en championnat et reçoit un Manchester United (3e avec 50 points) qui n'a plus gagné depuis deux matches (un nul et une défaite).

Date, horaire et lieu de Newcastle-Manchester United

Date Dimanche 2 avril 2023 Ville Newcastle (Royaume-Uni) Stade St James's Park Heure du coup d'envoi 17h30 heure française Compétition 29e journée de la Premier League Arbitre de la rencontre Monsieur Stuart Attwell (Angleterre)

Sur quelle chaîne voir le match Newcastle-Manchester United ?

En France, la rencontre entre Newcastle et Manchester United sera diffusée sur Canal+ Sport 360.

Le streaming pour voir le match Newcastle-Manchester United

En France, il sera de possible de voir le match Newcastle-Manchester United en streaming sur l'application MyCanal.

Les compositions probables de Newcastle-Manchester United

Pour ce choc, Newcastle sera privé de Miguel Almiron (cuisse) et d'Emil Krafth (rupture des ligaments croisés antérieur). En revanche, Eddie Howe, le coach des Magpies, enregistre le retour de Joelinton qui vient de purger une suspension de deux matches.

Plusieurs joueurs sont également incertains (Nick Pope, Sven Botman, Allan Saint-Maximin et Anthony Gordon) et Eddie Howe prendra une décision les concernant le jour du match.

Du côté de Manchester United, Casemiro purgera le deuxième de ses quatre matches de suspension et sera absent tout comme Donny van de Beek (genou) et Christian Eriksen (cheville). Marcel Sabitzer est quant à lui incertain après avoir reçu un coup lors de la trêve internationale.

L'équipe probable de Newcastle : Pope - Trippier, Schär, Botman, Burn - Longstaff, Guimaraes, Willock - Saint-Maximin, Isak, Joelinton. L'équipe probable de Manchester United : De Gea - Wan-Bissaka, Varane, Martinez, Shaw - Sabitzer, McTominay - Antony, Fernandes, Rashford - Weghorst.

Les statistiques à connaître avant Newcastle-Manchester United

● Newcastle n'a remporté aucun de ses six derniers matches en Premier League contre Manchester United (2 nuls et 4 défaites).

● Manchester United s'est déjà imposé 14 fois sur le terrain de Newcastle en Premier League ce qui constitue son record dans cette compétition.

● Manchester United est resté muet lors de ses deux derniers matches soit autant lors de ses 24 premiers matches.

● Marcus Rashford est impliqué sur 7 buts lors de ses 8 titularisations contre Newcastle en Premier League (4 buts et 3 passes décisives).

● Alexander Isak a inscrit 6 buts en 10 rencontres de Premier League pour Newcastle dont trois lors de ses deux derniers matches.

