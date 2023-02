Newcastle - Liverpool : diffusion TV, live streaming, compos probables et avant-match

Un nouveau choc de Premier League se prépare. Liverpool se rendra sur le pré de Newcastle United pour espérer sauver sa très mauvaise saison. Les Reds souffrent depuis plusieurs semaines. Les blessés sont nombreux, les duels se multiplient et forcément les Reds ont du mal à se relancer. Actuellement neuvièmes de PL, les joueurs du Merseyside sont conscients qu'ils auront beaucoup de mal à retrouver l'Europe la saison prochaine. Avant de défier le Real Madrid en C1, il faut retrouver des sensations.

Newcastle United est sur la pente descendante. L'enchaînement de matchs a causé du tort aux coéquipiers de Bruni Guimaraes moins tranchants et moins décisifs sur le pré. La formation de Premier League est en combat pour un strapontin en Ligue des champions et devra écarter les Reds si possible dans cette lutte.

Où voir Newcastle vs Liverpool?

Chaîne : Canal + Foot

Heure de diffusion : 18h30

Streaming : MyCanal

Les cinq derniers matchs

Liverpool : 3 victoires

Match nul : 2 nuls

Newcastle : 0 victoire

La composition probable de Newcastle vs Liverpool

XI de départ : Pope - Trippier, Schär, Botman, Burn - Ritchie, Joelinton, Willock - Almiron, Isak, Saint-Maximin

a composition probable de Liverpool vs Newcastle

XI de départ : Alisson - Alexander-Arnold, Matip, Van Dijk, Robertson - Henderson, Fabinho, Keita - Salah, Nunez, Gakpo