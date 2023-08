Newcastle-Liverpool(1-2) : Les Reds reviennent de très loin

Opposé à Newcastle ce dimanche, Liverpool a réussi à décrocher une précieuse victoire (1-2) malgré l'expulsion de Virgil Van Dijk.

Après sa belle victoire (3-1) contre Bournemouth lors de la deuxième journée, Liverpool était face à Newcastle ce dimanche dans le cadre de la 3ème journée de Premier League.

Privé d'Ibrahim Konaté, Jürgen Klopp a titularisé pour la première fois de la saison Joël Matip en défense centrale. Le camerounais formait la paire défensive avec Virgil Van Dijk.

Du côté de Newcastle, Eddie Howe a fait confiance à Alexandre Isak sur la pointe de l'attaque. Favori de ce match, Liverpool va être surpris par une équipe de Newcastle extrêmement organisée. Gordon profite d'une erreur d'Alexander Arnold pour lancer les hostilités (1-0, 28 e).

Darwin Nunez, héroïque

Tout juste après avoir concédé ce but, Liverpool va être confronté à un nouveau coup dur. La formation de la Mersey verra son capitaine Virgil Van Dijk être expulsé à la suite d' une faute commise en tant que dernier défenseur. Cette expulsion pousse Jürgen Klopp a sortir un pion offensif en la personne de Luis Diaz.

L'international colombien a été remplacé par Joe Gomez pour besoin d'équilibre collectif. Ce changement a permis à Liverpool de repousser les situations offensives de Newcastle mais mieux, les Reds vont revenir au score. Contre toute attente, Darwin Nunez, entré en jeu, offre l'égalisation à son club (1-1, 81 e).

Mais alors qu'on s'approchait d'un match nul, l'international uruguayen va frapper à nouveau. Mis sur orbite, Darwin Nunez s'emploie pour marquer le second but et offrir la victoire à son équipe (1-2, 90+3).

Liverpool s'offre ainsi une belle victoire dans un scénario improbable.