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Newcastle informe Al-Ahli d'Arabie saoudite au sujet du transfert de Yaïssle

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L'entraîneur allemand a mené Al Ahli à la gloire asiatique

Newcastle United a finalisé son accord avec l'Allemand Matthias Jaissle, l'entraîneur d'Al-Ahli Saudi, qui prendra les rênes de l'équipe pour succéder à Eddie Howe, selon des rapports de presse.

Selon le journaliste allemand Florian Plettenberg, correspondant de la chaîne « Sky Sport - Allemagne », l'opération « est entièrement bouclée », soulignant que Jaissle était enthousiaste dès le départ à l'idée de prendre en charge l'entraînement de Newcastle, et que l'accord sur toutes les clauses personnelles a été conclu à 100 %.

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Plettenberg a ajouté que Newcastle a décidé d'activer la clause libératoire dans le contrat de l'entraîneur, et a informé la direction d'Al-Ahli Saudi de sa décision, Jaissle, âgé de 38 ans, devant signer un contrat courant jusqu'en 2030 au cours des prochains jours.

Le journal « The Athletic » avait révélé ce jeudi qu'Eddie Howe avait décidé de quitter son poste, après 5 ans passés à la tête du staff technique des Magpies, bien qu'il eût manifesté son souhait de poursuivre, à l'issue de la saison dernière.

Selon le rapport, l'entraîneur anglais, âgé de 48 ans, a informé la direction du club de son souhait de s'éloigner du football pendant un temps et de prendre du repos, une décision intervenue à l'amiable, tandis que la direction de Newcastle avait déjà préparé un plan pour faire face à son départ.


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