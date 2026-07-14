Newcastle inflige un « coup dur » retentissant à Arteta

Arsenal a essuyé un revers dans sa quête de renforcer son milieu de terrain avec la star brésilienne Bruno Guimarães, Newcastle United ayant rejeté une première offre de 50 millions de livres sterling et réclamé près du double pour laisser partir son capitaine.

Selon le quotidien britannique « The Telegraph », la direction des « Gunners » pensait que son offre initiale suffirait à convaincre les « Magpies » de se séparer de leur international, mais le club du nord de l’Angleterre a surpris tout le monde en fixant une nouvelle valeur de transfert avoisinant les 100 millions de livres sterling.

Ce montant correspond à celui déboursé par Tottenham pour recruter son compatriote Sandro Tonali, témoignant de l’attachement de Newcastle à sa star brésilienne, devenue l’un des piliers de l’équipe depuis son arrivée.

Bien que le joueur de 26 ans soit tenté par le projet londonien, synonyme de Ligue des champions et de lutte pour le titre en Premier League, il refuse de s’engager dans un bras de fer avec le club qui l’a accueilli en provenance de Lyon.

Si le milieu de terrain de 26 ans est séduit par l’idée de rejoindre les Gunners pour viser plus haut, il refuse de forcer son départ par respect pour le club et des supporters qui l’ont adopté depuis son arrivée en provenance de Lyon.

Les Gunners doivent désormais choisir : aligner une somme proche des 100 millions de livres réclamés ou abandonner une cible que l’entraîneur Mikel Arteta jugeait prioritaire pour solidifier son milieu avant la reprise.

Le club londonien doit désormais choisir : monter significativement son offre pour satisfaire les exigences des Magpies ou renoncer à une cible prioritaire pour renforcer son milieu de terrain avant le coup d’envoi de la nouvelle saison.