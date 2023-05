Newcastle - Arsenal : diffusion TV, live streaming, compo probable et avant-match

Newcastle - Arsenal : où voir le match, l'heure du coup d'envoi, les news sur les équipes. Goal vous dévoile tout.

C'est le match au sommet ce week-end en Premier League. Un choc majeur entre deux équipes actuellement sur le podium du classement en Angleterre et qui jouent très gros en cette fin de saison. A ne rater sous aucun prétexte.

Newcastle vise le podium

Du côté des Magpies, l'objectif est très clair : terminer dans les quatre premiers pour s'offrir une qualification en Ligue des champions la saison prochaine, et si possible sur le podium. Troisième avec deux points d'avance sur Manchester United, les nordistes sont dans les clous pour l'instant mais n'ont pas vraiment de marge.

D'autant que ce match peut leur permettre de frapper un grand coup face à l'un des plus belles équipes du Royaume. Nul doute que pour le très ambitieux projet saoudien, un tel succès de prestige serait bénéfique, sans compter le message envoyé par la jeune et talentueuse formation d'Eddie Howe.

Arsenal a encore une chance

Du côté de Londres, les têtes se sont redressées cette semaine avec une victoire probante face à Chelsea. Incapables de l'emporter depuis quatre matchs, dont un revers bien sec sur le terrain de Manchester City, les Gunners ont pris un coup sur la tête et probablement laissé échapper le titre de champion d'Angleterre.

A moins que les Skyblues ne comettent une erreur. Mais pour y croire encore, la bande de Mikel Arteta n'a d'autre choix que de réussir un sans faute d'ici la fin de saison. En maintenant la pression sur des Citizens également au four et au moulin en Ligue des champions et en finale de FA Cup, alors peut-être...

Horaire et lieu du match Newcastle - Arsenal

Ville : Newcastle

Newcastle Stade : St James' Park

Heure : 17h30 heure française

Sur quelle chaîne TV voir Newcastle - Arsenal ?

Newcastle-Arsenal

Premier League

Dimanche 7 mai

17h30 sur Canal+

Stream : MyCanal

Le streaming pour voir le match

Il vous sera aussi de possible de voir la rencontre en Streaming, en se connectant sur la plateforme MyCanal.

Série actuelle de Newcastle et d'Arsenal

Newcastle : VDVVV

Arsenal : NNNDV

Les équipes probables

XI de départ de Newcastle : Pope – Burn, Botman, Schar, Trippier – Joelinton, Guimaraes, Willock – Almiron, Isaak (ou Wilson), Murphy.

XI de départ d'Arsenal : Ramsdale – Zinchenko, Gabriel, Kiwior, White – Partey, Xhaka – Martinelli, Odegaard, Saka – Jesus.