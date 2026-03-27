Newcastle accepte sa défaite dans l'affaire Tonali

Depuis son transfert de Milan en 2023 pour 60 millions d'euros, Tonali s'est imposé comme l'un des milieux de terrain les plus performants de Premier League et est devenu un élément clé de Newcastle après son retour de suspension (dix mois) pour infractions liées aux paris sportifs en août 2024.





Le contrat du joueur de 25 ans à St James' Park court jusqu'en 2029, mais Newcastle pourrait être contraint, à contrecœur, de vendre son milieu de terrain vedette cet été face à l'intérêt marqué de clubs comme Manchester United, Arsenal et Manchester City.





Newcastle risque de ne pas participer aux compétitions européennes la saison prochaine, l'équipe d'Eddie Howe occupant actuellement la 12e place du classement. Un tel résultat pourrait compromettre ses chances de conserver Tonali.





Selon le Shields Gazette, les représentants de Tonali pensent avoir conclu un accord tacite permettant au joueur de quitter le club cet été si les Magpies ne parviennent pas à se qualifier pour une compétition européenne. Ils affirment également que des offres seront étudiées malgré le fait que Newcastle le considère comme intouchable.





Cependant, si Newcastle termine la saison en beauté, Tonali aurait de fortes chances de rester au club. Il s'attendrait toutefois à quitter Tyneside à moins d'une qualification pour la Ligue des Champions ou la Ligue Europa, la Conference League ne suffisant probablement pas à satisfaire ses ambitions.





Newcastle cherche une solution rapide concernant l'avenir de Tonali.





Malgré les déclarations de son agent selon lesquelles un transfert dans un grand club de Premier League est son objectif, Tonali n'a pas demandé à quitter Newcastle et semble heureux dans la ville.





Cependant, Manchester United voit en Tonali une cible prioritaire pour renforcer son milieu de terrain cet été, aux côtés de joueurs comme Elliot Anderson et Carlos Baleba. Une approche des Red Devils pourrait perturber l'international italien.





Newcastle redoute de revivre la situation d'Alexander Isak qui a gâché leur été dernier et souhaite que le cas de Tonali soit réglé rapidement après le début du mercato.





Cependant, les Magpies ne braderont pas Tonali et, face à l'intérêt suscité par le numéro huit, Manchester United pourrait se retrouver contraint de surenchérir s'il veut profiter de l'incertitude qui plane sur l'avenir du joueur.