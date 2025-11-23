Neuf changements ? Quand Mourinho a voulu punir ses joueurs

Le Special One a laissé éclater sa colère après la rencontre, s'en prenant violemment à son onze de départ et affirmant qu'il aurait effectué neuf changements à la mi-temps s'il en avait été autorisé. Il a également qualifié l'attitude de certains de ses joueurs d'« inacceptable ».

Benfica peine à se qualifier pour la Coupe

Ce match du quatrième tour opposait l'un des clubs les plus prestigieux du Portugal à une équipe relativement modeste ; l'Atlético évolue actuellement en troisième division. Malgré l'écart de niveau, les Madrilènes ont tenu en échec une équipe de Benfica peu inspirée pendant les 45 premières minutes, maintenant le score à 0-0 jusqu'à la pause.

Ce qui a poussé Mourinho à changer de formation et à effectuer quatre changements à la mi-temps. La supériorité de Benfica a fini par payer, les 26 fois vainqueurs de la Coupe du Monde s'imposant grâce à une tête de Ricard Rios à la 73e minute et un penalty de Vangelis Pavlidis quelques minutes plus tard.

Malgré leur parcours dans la compétition, Mourinho a sévèrement réprimandé ses joueurs lors de son interview d'après-match, critiquant leur performance en première mi-temps et remettant en question leur implication.

L'entraîneur, double vainqueur de la Ligue des Champions et qui a entamé son second passage à la tête du club lisboète en septembre 2025, a répondu sans détour à la question de savoir si son message était bien reçu par ses joueurs. S'il n'a pas esquivé sa responsabilité de motiver l'équipe, il a laissé entendre que ses joueurs manquaient à leurs devoirs envers lui et les supporters du club.

Mourinho a déclaré : « L'Atlético a fait un travail extraordinaire. Je les ai vus jouer à Mafra en championnat, ils ont livré une prestation remarquable et j'ai compris qu'ils avaient les qualités pour nous poser des problèmes. Mais notre première mi-temps a été mauvaise. Et elle a été mauvaise dans le sens qui me désole le plus : l'attitude. L'attitude était mauvaise.

« Beaucoup de joueurs n'étaient pas sérieux et n'ont pas abordé les choses comme ils auraient dû. À la mi-temps, j'ai effectué quatre changements, mais j'aurais voulu en faire neuf. Avec les joueurs, à la mi-temps, j'ai dit aux deux qui prenaient le match au sérieux que je voulais les garder sur le terrain. Les neuf autres, non.

« En seconde période, nous nous sommes nettement améliorés. L'Atlético n'arrivait plus à reproduire le même niveau de jeu et ce n'était qu'une question de temps avant que nous marquions. Je suis satisfait de la seconde mi-temps car l'attitude s'est améliorée. »

Interrogé sur les modifications tactiques qu'il avait apportées suite au changement d'effectif, il a déclaré : « Les deux éléments sont indépendants. Ce qui n'a pas fonctionné, ce sont les joueurs sur le terrain. Je ne voulais pointer personne du doigt, car c'est une question qui doit se régler en interne, mais pour écarter certains joueurs, il était nécessaire de modifier le système. Et certains joueurs, dès la première minute, étaient absents. Pour moi, c'est inacceptable. J'ai déjà dit à certains d'entre eux de ne pas venir me demander pourquoi ils ne jouent pas.»

En réponse aux questions concernant la réception de son message par ses nouveaux joueurs, l'ancien entraîneur de Chelsea a déclaré : « Je pense que ce message ne m'appartient pas seulement, il est général. Il vient des supporters de Benfica. En tant qu'entraîneur, je suis responsable. Les joueurs ont une responsabilité envers moi et envers les supporters de Benfica. Et certains aspects de leur attitude sont inacceptables. »