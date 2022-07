Neuer trop radin ? Un chauffeur de taxi dénonce

Manuel Neuer a fait l'actualité récemment, mais pas pour des raisons footballistiques, et les avis sur la raison de sa présence à la une sont partagés

Un chauffeur de taxi de Munich, connu uniquement sous le nom de "Hazir S.", a exprimé son mécontentement à l'égard du gardien de but du Bayern Munich.

Comme le rapporte Sky Germany, Neuer a laissé son portefeuille dans le véhicule du chauffeur avec environ 800 euros en liquide et plusieurs cartes de crédit. Le chauffeur est allé le rapporter à son domicile, mais n'a reçu "qu'une" chemise du joueur en retour.

Tout a commencé à l'Odeonsplatz, une place centrale de Munich, où le chauffeur de taxi a pris Neuer et un ami pour une promenade.

"Je l'ai reconnu immédiatement, mais je ne l'ai pas approché", a déclaré le chauffeur, Hazir.

Tout s'est déroulé normalement jusqu'à ce qu'il trouve le portefeuille du capitaine du Bayern Munich en nettoyant le véhicule.

Le portefeuille contenait les documents personnels de Manuel Neuer, environ 800 euros en espèces et deux cartes de crédit.

À la fin de son service, le chauffeur de taxi s'est rendu à l'appartement où il l'a vu pour la dernière fois, mais il n'a obtenu aucune réponse.

Il ne l'a pas non plus trouvé à son domicile personnel, dont il a vérifié l'adresse avec la carte d'identité du gardien de but. Finalement, il a pu remettre le portefeuille au manager de Neuer, qui a recueilli ses coordonnées.

Au total, le chauffeur de taxi affirme avoir parcouru environ 120 kilomètres pour rendre le portefeuille. Sa déception est venue lorsqu'il a reçu sa récompense.

Deux semaines plus tard, il a reçu un maillot du Bayern Munich, avec le nom de Neuer au dos, mais sans dédicace ni mot de remerciement.

"La récompense est une moquerie. J'ai quatre enfants", a déclaré le chauffeur.

Une générosité mal récompensée

Les plaintes du chauffeur de taxi sont raisonnables. Selon Bild, un tabloïd allemand, il aurait gagné environ 400 euros pour les 120 kilomètres qu'il a parcourus à la recherche de Neuer, et selon la loi, il aurait eu droit à 34 euros pour avoir rendu un portefeuille contenant cette somme.