Neuer (40 ans) a tranché : il fixe son avenir au Bayern Munich

Manuel Neuer devrait achever sa carrière au Bayern Munich. Le gardien de but, âgé de quarante ans, a prolongé son contrat avec le champion d’Allemagne jusqu’à la fin de la saison prochaine. Fabrizio Romano, spécialiste du mercato, l’avait annoncé cette semaine : Neuer était sur le point de prolonger son engagement.

« J’ai mûrement réfléchi à cette décision et je suis désormais très heureux. Tout est parfait ici : avec cette équipe, nous pouvons battre n’importe qui. Je me rends chaque jour avec plaisir à la Säbener Straße et je donne le meilleur de moi-même », se réjouit Neuer sur le site officiel du Bayern.

« Au sein de notre groupe de gardiens, nous formons un ensemble soudé ; nous élevons constamment la barre, nous nous motivons mutuellement et nous nous préparons de manière optimale pour chaque match », explique le vétéran, qui a également vu son concurrent Sven Ulreich prolonger son contrat jusqu’en milieu d’année 2027.

Le président du conseil d’administration, Jan-Christian Dreesen, salue « l’une des meilleures recrues de l’histoire du club ». « Près de 600 matchs pour le FC Bayern, et nous entamons maintenant notre seizième saison ensemble. Cela en dit long sur son importance extraordinaire. Manuel a repoussé les limites du métier de gardien, et même à 40 ans, il continue de se surpasser. On parlera encore pendant des années de ce gardien, de ce capitaine et de cette figure de proue. »

Arrivé en 2011 en provenance de Schalke 04, il porte le brassard de capitaine depuis 2017 et a mené le club à deux triplés, en 2013 et 2020. La Supercoupe de l’UEFA et la Coupe du monde des clubs figurent également à son palmarès. Avec le Bayern, Neuer a remporté treize titres de champion et six Coupes d’Allemagne, portant son total à 597 matchs sous les couleurs du Rekordmeister.

Le gardien du Bayern a été sacré champion du monde en 2014 et a porté 124 fois le maillot de l’Allemagne. Neuer a officiellement mis un terme à sa carrière internationale après l’Euro 2024. Pourtant, ces derniers mois, des rumeurs ont refait surface concernant un éventuel retour, alimentées par ses excellentes performances sous les couleurs du Bayern.

Un retour spectaculaire de Neuer en équipe d’Allemagne semble soudain plus proche que jamais. Le sélectionneur Julian Nagelsmann a en effet inclus le gardien de 40 ans dans la présélection allemande pour la Coupe du monde, qui compte 55 joueurs. La liste définitive sera probablement dévoilée le 21 mai.